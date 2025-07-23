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Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu trafiğe neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu trafiğe neden kapatıldı, ne zaman açılacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilecek'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Dün gece saatlerinde önlem amaçlı Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu tek yönlü olarak kapatıldı. Araçlar, Osmaneli ilçe merkezine yönlendirilerek bölgeden kontrollü geçiş sağlandı. Peki, Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu trafiğe neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Bilecik'in Osmaniye ilçesinde yaşanan orman yangını ulaşımı da etkiledi. Yangının ilerlemesi üzerine dün gece saatlerinde S-650 Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevreyolu tedbir amaçlı tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında, araçlar, Osmaneli ilçesi merkezi yolundan yönlendirilerek trafik kontrollü şekilde sağlandı. 

Peki, Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu trafiğe neden kapatıldı, ne zaman açılacak? İşte son dakika güncel bilgiler...

Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu trafiğe neden kapatıldı, ne zaman açılacak? - 1. Resim

BİLECİK-OSMANELİ-SAKARYA ÇEVRE YOLU TRAFİĞE NEDEN KAPATILDI?

Bilecek'in Osmaniye ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevreyolu tek yönlü kapatılarak, araçlar Osmaneli ilçe merkezine yönlendirildi.

Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevre yolu trafiğe neden kapatıldı, ne zaman açılacak? - 2. Resim

BİLECİK-OSMANELİ-SAKARYA ÇEVRE YOLU TRAFİĞE NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevreyolu yangının seyrine göre açılıp kapanmaya devam ediyor. Jandarma, Valilik, Orman Müdürlüğü gibi resmi kurumlardan trafik duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

Son olarak Tayfun Uysal, Osmaneli ilçe merkezi Dörtyol mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Yaklaşık bir buçuk saat önce İstanbul-Antalya akışı eski yola verildi. Diğer tarafta Osmaneli Kalesi mevkiinde ciddi bir yangın var. Çevreyolunun kıyılarında yangın devam ediyor" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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