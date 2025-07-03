Yangın haritası son durum: Şu an nerede yangın var, hangi şehirlerde yangın çıktı?

Türkiye genelinde yaz mevsiminin en sıcak dönemine girilirken, birçok ilde meydana gelen orman yangınları büyük endişeye neden oldu. Yangın haritası son durum verileri ve şu an nerede yangın var, hangi şehirlerde yangın çıktı merakla vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Son günlerde farklı bölgelerde etkisini artıran alevlere ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. En fazla zarar gören iller arasında İzmir, Manisa, Çanakkale ve Muğla yer alıyor. Yetkililer, sıcak hava ve şiddetli rüzgarın yangınların yayılımını hızlandırdığını belirtiyor. Yangın haritası son durum nedir, şu an nerede yangın var, hangi şehirlerde yangın çıktı?

YANGIN HARİTASI SON DURUM

YANGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN İLLER HANGİLERİ?

3 Temmuz 2025 güncel verilere göre Türkiye genelinde toplamda yaklaşık 80 bin 957 hektarlık alan yangınlardan etkilendi. AFAD verilerine göre 19 can kaybı yaşanırken, 44 bin 778 vatandaş yangınlardan doğrudan etkilendi.

Toplamda 243 bina zarar gördü. En çok hasar alan şehir İzmir olurken Manisa, Çanakkale ve Muğla da en yüksek hasar alan iller arasında yer aldı.

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İllere Göre Yangından Etkilenen Alan Dağılımı:

İzmir: 24.288 hektar

Manisa: 8.047 hektar

Çanakkale: 7.306 hektar

Muğla: 4.784 hektar

Bolu: 3.044 hektar

Diyarbakır: 1.608 hektar

Mardin: 2.625 hektar

Ankara: 800 hektar

Adıyaman: 374 hektar

Şanlıurfa: 47 hektar

ŞU AN NEREDE YANGIN VAR, HANGİ ŞEHİRLERDE YANGIN ÇIKTI?

Yangınlar bazı illerde kontrol altına alınmışken, bazı bölgelerde alevlere müdahale sürüyor. İzmir, Kütahya ve Bursa şu anda ekiplerin yoğun mücadele verdiği iller arasında bulunuyor.