İzmir'de yangın can aldı! Ödemiş'te bir orman işçisi şehit oldu

İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele veren orman işçisi İbrahim Demir, şehit oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden bir orman işçisi, söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybetti, bir işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.

YANGIN ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KONTROL ALTINA ALINAMADI

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen, şiddetli rüzgar sebebiyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

ORMAN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın bölgesinden bu sabah İbrahim Erkan isimli 81 yaşında yatalak yaşlı adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği yönünde gelen acı haberden sonra, bir acı haber daha geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), araç arıza yapınca alevlerin arasında kaldı.

BİR İŞÇİ DE YARALANDI... VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECE YANIK VAR

Olayda İbrahim Demir hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada, vefat eden İbrahim Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.

Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum."