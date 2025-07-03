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Yangının sebebi şaşırttı! Yüksek gerilim hattına kapıldı, tarlayı alevler sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangının sebebi şaşırttı! Yüksek gerilim hattına kapıldı, tarlayı alevler sardı
Yangın, Emniyet, Karga, Elektrik, İlkyardım, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yüksek gerilim hattına konan karga yanarak telef oldu. Karganın düştüğü otluk alanı tutuşturması nedeniyle meydana gelen yangında bir dönüm arazi zarar gördü.

Zonguldak Alaplı'ya bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; mahalle üzerinden geçen elektrik teline konan karga, akıma kapılarak telef oldu. Karganın kuru otların bulunduğu tarlaya düşmesiyle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının sebebi şaşırttı! Yüksek gerilim hattına kapıldı, tarlayı alevler sardı - 1. Resim

"AKIMA KAPILAN KARGANIN OTLUK ALANA DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, "İtfaiye Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine ulaştı. Kısa sürede kontrol altına aldığımız yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Yaptığımız incelemede yangının, yüksek gerilim hattına konan karganın akıma kapılıp yanarak otluk alana düşmesi sonucu çıktığını belirledik" dedi.

Yangının sebebi şaşırttı! Yüksek gerilim hattına kapıldı, tarlayı alevler sardı - 2. Resim

Vatandaşlara anız ve ot yakmamaları yönünde uyarıda bulunan Güner, muhtemel yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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