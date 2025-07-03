Yangının sebebi şaşırttı! Yüksek gerilim hattına kapıldı, tarlayı alevler sardı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yüksek gerilim hattına konan karga yanarak telef oldu. Karganın düştüğü otluk alanı tutuşturması nedeniyle meydana gelen yangında bir dönüm arazi zarar gördü.
Zonguldak Alaplı'ya bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; mahalle üzerinden geçen elektrik teline konan karga, akıma kapılarak telef oldu. Karganın kuru otların bulunduğu tarlaya düşmesiyle yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
"AKIMA KAPILAN KARGANIN OTLUK ALANA DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI"
Konuyla ilgili açıklama yapan Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, "İtfaiye Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine ulaştı. Kısa sürede kontrol altına aldığımız yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Yaptığımız incelemede yangının, yüksek gerilim hattına konan karganın akıma kapılıp yanarak otluk alana düşmesi sonucu çıktığını belirledik" dedi.
Vatandaşlara anız ve ot yakmamaları yönünde uyarıda bulunan Güner, muhtemel yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.