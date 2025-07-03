Yüzlerce ormanlık olan ve konut küle dönmüştü: Sakarya'daki yangının nedeni belli oldu! 3 gözaltı var

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e kadar uzanan yangının nedeni 'biçerdöver' çıktı. Vali Doğan, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan yüzlerce hektar ormanlık alan ve konutun küle döndüğü yangınla ilgili yeni detaylar geldi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, son bir ayda şehirde güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaları açıkladığı ‘Aylık Asayiş Bilgilendirme’ toplantısının ardından, yangınla alakalı son durum hakkında bilgi verdi.

Yangının biçerdöverden kaynaklı çıktığını açıklayan Vali Doğan, konuya ilişkin adli sürecin devam ettiğini ifade etti.

SU DEPOSU YOKMUŞ

Yangının çıkış sebebini açıklayan ve vatandaşları da uyaran Vali Doğan, "Önemli olan yangını çıkartmamak, yangınlar insan eli ile çıkıyor. Burada 3 kişi gözaltına alındı ve onlarla ilgili adli süreçte devam ediyor. Biçerdöverden kaynaklanan bir yangın olduğu tespit edildi.

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Normalde biçerdöverlerin tarım arazisinde işlem yaparken bu tür bir yangın esnasında ilk anda müdahale edebilmesi için su deposunun bulunması lazım. Bunun olmadığı tespit edildi, adli ve idari süreç devam ediyor" diye konuştu.