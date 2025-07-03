Çeşme ve Ödemiş'te felaket büyüdü... Son durum açıklandı! "Kısa süre içinde..."

Menderes ve Seferihisar yangınlarının ardından Çeşme ve Ödemiş alevlere teslim oldu. Ödemiş'te, tahliye edilen Suçıktı mahallesinde yatalak olduğu öğrenilen 81 yaşındaki adamın cesedi bulundu. İzmir Valisi Elban, yangınların baskılandığını, yerleşim yerlerinde tehlikenin kalmadığını açıkladı. İşte dakika dakika yaşananlar.

Canlı Anlatım Özeti YANGINLARDA SON DURUM

YANGINLARIN BİLANÇOSU

ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU

KÖSELER DE TAHLİYE EDİLDİ

ALEVLER OTOYOLDA

1 KİŞİ ÖLDÜ

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGINI

YANGINLAR BÜYÜYOR

03.07.2025 12:35

YANGINLARDA SON DURUM

İzmir Valisi Süleyman Elban, TGRT Haber'de yangınların son durumuna dair bilgi verdi:

"Yangını 1 vadiye sıkıştırdık. Çeşme'deki yangında yerleşim yerinde tehlike kalmadı.

Bizim için zor olan konu, rüzgar. Buna rağmen arkadaşlarımız yangınlara sürekli müdahale ediyor.

Çeşme'yle ilgili ciddi bir risk kalmadı. Otoban bölümündeki yangını da baskıladık. Kısa süre içinde tamamen bittiğini söyleyeceğiz inşallah.

Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok.

Şu anda binin üzerinde kara aracı müdahale ediyor. 10 uçağımız 22 helikopterimizle yangına müdahale ediyoruz.

Yerleşim yerleri ile bir riskimiz kalmadı"

03.07.2025 12:05

YANGINLARIN BİLANÇOSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında:

İzmir ilinde 110 konut, 2 işyeri ve 1 ahır,

Bilecik ilinde 69 konut, 3 işyeri ve 27 ahır,

Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü.

Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında,

İzmir ilimiz için 14.258.400 TL

Bilecik İlimiz için 5.745.000 TL

Manisa ilimiz için 1.600.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapılmıştır.

Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır.

30 Haziran 2025 Pazartesi günü Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlarına yerleştirilmeye başlanmıştır.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

03.07.2025 12:04

ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevre Yolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme yönüne Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu.

03.07.2025 12:01

KÖSELER DE TAHLİYE EDİLDİ

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

03.07.2025 12:00

ALEVLER OTOYOLDA

Çeşme'de alevler otoyola sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

03.07.2025 10:45

1 KİŞİ ÖLDÜ

Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler kırsal mahalleleri tahliye edildi. Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu.

Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

03.07.2025 09:06

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGINI

Öte yandan Ödemiş'te de ormanlık alanda dün başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale de sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

03.07.2025 07:07

YANGINLAR BÜYÜYOR

Menderes ve Seferihisar'ı küle çeviren alevler bu kez Çeşme ve Ödemiş'te. Dün Ildır Mahallesi'nde başlayan ve gece boyu süren yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Alevlerin durdurmak için 2 uçak ve 6 helikopter havalanırken dün gece tedbir amaçlı 3 mahalle boşaltıldı.

Yer: İzmir