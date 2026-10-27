29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde toplu taşıma, köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer aldı. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak olan resmi tatil 29 Ekim Perşembe gün sonuna dek devam edecek. Peki, 28 Ekim Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar...

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28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil uygulanacak olması nedeniyle ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Peki, 28 Ekim Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

28 Ekim Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

28 EKİM ÇARŞAMBA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle kamu kurumlarında yarım gün tatil uygulanacak. Fakat yarım gün tatil olsa dahi otobüs, metro ve tramvay gibi ulaşım araçlarında normal ücret tarifeleri uygulanmaya devam edecek. Toplu taşımalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

28 Ekim Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekimde köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı sürücüler tarafından merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Aksi yönde bir karar açıklanmadığı sürece sürücülerin mevcut ücret tarifeleri üzerinden geçiş yapması gerekiyor. Vatandaşların yolculuk öncesinde ilgili kurumların güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

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