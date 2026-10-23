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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'nda otobüsler, metrolar bedava mı?

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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'nda otobüsler, metrolar bedava mı?
Başlık Resmi29 Ekimde toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, otobüs, metro ve tren seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi merak edilirken hangi şehirlerde hangi ulaşım hatlarından ücret alınmayacağı da gündemde.

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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi merak edilirken Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları için alınan karar duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında ücretsiz hizmet verecek ulaşım hatları açıklandı.

29 Ekimde toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramında otobüsler, metrolar bedava mı?
Başlık Resmi29 Ekimde toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramında otobüsler, metrolar bedava mı?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belirlenen bazı kent içi raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet veren belirli hatlarda yolculuk yapan vatandaşlardan ücret alınmayacak.

29 Ekimde toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramında otobüsler, metrolar bedava mı?
Başlık Resmi29 Ekimde toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramında otobüsler, metrolar bedava mı?

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER, METROLAR BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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