1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken vatandaşlar ''1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de metrobüs, marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Gözler 1 Mayıs resmi tatili için İETT, ESHOT, EGO ve belediyelerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Önceki yıllarda da 1 Mayıs kapsamında İstanbul ve Ankara’da ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmuştu. Resmi tatil kapsamında alınan bu kararlar doğrultusunda, belediyelere bağlı toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vermişti. Peki, 2026 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de metrobüs, marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında büyükşehirlerde toplu taşıma uygulamaları netleşmeye başladı. Bu yıl da özellikle İstanbul ve Ankara’da vatandaşların ulaşımı ücretsiz kullanabileceği açıklandı. Resmi tatil kapsamında alınan karar, gün boyunca geçerli olacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul’da otobüsler ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım, yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile mümkün olacak.

İETT tarafından yapılan duyuru ise şu şekilde;

''1 Mayıs'da İETT'de Ulaşım Ücretsiz

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs Seferleri

Çalışma Günü: 1 Mayıs Cuma



Sefer Tarifesi: Cumartesi Tarifesi

Otobüslerimizin güncel sefer saatlerini takip etmek için web sitemizi veya Otobüsüm Nerede mobil uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim, 139 Üsküdar–Şile ve 139A Üsküdar–Şile/Ağva VIP hatlarımızda ücretsiz uygulama geçerli değildir.''

Ankara'da ise EGO Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 1 Mayıs günü toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak. EGO otobüsleri ve özel halk otobüsleri uygulamaya dahil edilirken, seferler hafta sonu tarifesine göre düzenlenecek.

EGO Genel Müdürlüğü'nün 1 Mayıs için yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''Değerli Vatandaşlarımız,



EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir.



Bu kapsamda, EGO otobüsleriyle hizmet verilen 387 hatta ve Özel Halk Otobüsü (ÖHO) hatlarında Cumartesi servis programı uygulanacaktır. Ayrıca, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) çalışmadığı hatların alternatif güzergâhlarında EGO otobüsleriyle hizmet verilmeye devam edilecektir.



Araçlarımızın hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine EGO CEP’TE mobil uygulaması ile Kuruluşumuz internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.



Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.



Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.''

İzmir Büyükşehir Belediyesi cephesinde ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. ESHOT tarafından ücretlendirmeye ilişkin kararın duyurulması bekleniyor.

1 MAYIS METROBÜS, MARMARAY, METRO VE OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Geçtiğimiz sene 1 Mayıs 2025 tarihinde ücretsiz ulaşım, Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsamıştı. Bu sene de aynı şekilde ücretsiz ulaşımın sağlanması beklenirken gelecek duyurular da yakından takip ediliyor.

Henüz yalnızca İETT ve EGO Genel Müdürlüğü 1 Mayıs ücretsiz ulaşım açıklaması yaparken belediyelerden gelecek açıklamaların ardından haberimiz güncellenecektir.



