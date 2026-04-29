"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 29. duruşmasında gerginlik çıktı. İtirafçı Adem Soytekin cezaevi aracında CHP'li isimlerin kendisine küfür ettiğini öne sürerken, Ekrem İmamoğlu araya girerek "Çok ayıp, biz zan altında kalıyoruz. Ona kim saygısızlık yapmış?" dedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşması başladı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

SOYTEKİN'DEN 'KÜFÜR' İDDİASI

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Duruşma, dün savunma yapan örgüt yöneticisi tutuklu sanık Adem Soytekin'in avukatlarının beyanlarının alınmasıyla sürerken mahkemede tansiyon yükseldi.

İtirafçı olduğu için sanıklar tarafından daha önce de rahatsız edildiğini söyleyen Soytekin, dün akşam da cezaevi aracında CHP'li ve İBB'li tutuklu sanıklar tarafından kendisine küfür edildiğini öne sürdü.

Soytekin, “Küfür var. Murat Kapki bana, ‘Bu sürecin filmini çekeceğiz, sen de rolünü oynar mısın?’ dedi. Ben de ‘Hayır’ dedim, konu kapandı. Akşam cezaevine giderken tek arabaya bindik. Kapki, yanındakilere ‘Adem’e film çekeceğiz dedim’ dedi. Buğra Gökce ise ‘Ya boş ver, o bilmem ne çocuğunun rolünü oynatacak başka bir bilmem ne çocuğu buluruz’ dedi. Ben arka tarafta, Murat Ongun’un eşinin de ne söylediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Adem Soytekin'in iddiasına İmamoğlu çok kızdı: Çok ayıp, biz zan altında kalıyoruz

"BİZ ZAN ALTINDA KALIYORUZ"

Ekrem İmamoğlu ise tepki göstererek "Çok ayıp, biz zan altında kalıyoruz. Ona kim saygısızlık yapmış? Her gün selamlaştım adamla, kim saygısızlık yapmış?" dedi.

Kapki, anlatılanları yalanlarken Gökce ise konuşmak için söz hakkı istedi.

Murat Kapki

Öte yandan araçta yaşananlarla ilgili tutanak tutulduğu açıklanırken mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

