Samsunspor taraftar grupları, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u penaltılarla yendikleri maçın ardından gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezalarına tepki gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un taraftar grupları, PFDK tarafından kırmızı-beyazlı kulüp ve Başkan Yüksel Yıldırım'a verilen toplam 3 milyon TL’nin üzerindeki para cezası sonrası açıklama yaptı.

"ÇİFTE STANDAT"

"Sindirme operasyonu" yorumu yapılan cezalar hakkında, "Samsun’da 3 Nisan’da oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından PFDK tarafından açıklanan kararlar; Türk futbolundaki adaletsizliğin, çifte standardın ve emek hırsızlığının açık ve net tescili niteliğindedir. Samsunsporumuza kesilen 220 bin TL tutarındaki ceza ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a reva görülen 21 gün hak mahrumiyeti ile 2 milyon 800 bin TL’lik yaptırım, sadece bir disiplin kararı değil, Samsunspor'u yıldırma, sindirme operasyonudur" ifadeleri kullanıldı.

Yüksel Yıldırım

"EMEK HIRSIZLIK SAHA DIŞINA TAŞTI"

Samsunspor üzerinde oyunlar oynandığını iddia eden taraftar grupları, "Saha içinde alın teriyle kazanılan başarıları masa başında budamaya çalışanlar bilmelidir ki; Samsunspor üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Emek hırsızlığı artık saha dışına taşmış, haksız cezalarla bir camiayı yıldırma seviyesine ulaşmıştır. Ama yılmayacağız! Samsunsporumuzun da, başkanımızın da arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. PFDK’nın gerekçesinde yer alan ‘futbolun ve kurumların itibarını zedelemek’ ifadesi, asıl amacın ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Eğer bir itibar kaybı aranıyorsa, bu kayıp Samsunspor’un haklı isyanında değil; bu adaletsiz kararları imzalayanların vicdanlarındadır. Bu ifadeyi kabul etmiyor, asıl tanımın ‘Samsunspor’a yönelik sistematik susturma politikası’ olduğunu haykırıyoruz. Samsunspor’un hakkını savunduğu için cezalandırılmak istenen Başkanımız Yüksel Yıldırım asla yalnız değildir. Şehrin her bir ferdi, her bir taraftarı başkanının arkasında sarsılmaz bir kale gibi durmaktadır. Bizleri cezalarla korkutacağını, susturacağını ve yolumuzdan döndüreceğini sananlar, bu şehrin Atatürklü armasının temsil ettiği mücadele ruhunu unutmuş gibiler. Unutana, hatırlatmak boynumuzun borcudur. Taraftar grupları olarak bu haksız, hukuksuz ve orantısız cezalara karşı sessiz kalmayacağımızı, her platformda kulübümüzün ve başkanımızın hakkını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz" açıklamasını yaptı.

