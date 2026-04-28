Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 32'nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacakları maça dair konuştu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin derbide kaybetmesiyle üzerlerindeki baskının kalktığını belirtti.

Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, 3'üncü sıradaki Trabzonspor'un da Konyaspor'a 2-1 mağlup olmasıyla şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'u deplasmanda yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynayacakları kritik maça dair açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım

"SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK TURU DÜŞÜNMESİNLER"

Beyaz TV'ye konuşan Yıldırım, "Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin! Onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Şampiyonlğu Antalyaspor maçında kutlasınlar" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE, TRABZONSPOR DA GALATASARAY'I DOĞRU DÜRÜST YENEMİYOR"

Samsunspor Başkanı, "Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız ama yenemezsek de kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı doğru dürüst yenemiyor" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'de 15'inci haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenmişti.

"SAĞ OLSUN GALATASARAY İŞİNİ HALLETTİ"

Kendisine Fenerbahçe üzerinden gelen eleştiriler hakkında Yıldırım, "Derbide Allah'a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi. Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli" sözlerini sarf etti.

