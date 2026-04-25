Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a elenen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maç sonrası hakem yönetimi ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert sözlerle tepki göstermişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Karadeniz kulübünde Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Bunu hak etmedik. Hak ve adalet arıyoruz" dedi.

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'ndeki Karadeniz derbisi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor, Trabzonspor'a penaltılarda 3-1 yenilerek, Türkiye Kupası'na veda etti.

"TEPKİMİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇİNDE"

Suat Çakır, "Başkanımızın yaptığı açıklamalar, taraftarımızın gösterdiği tepkiler ve paylaşım sonrası TFF bizi ceza kuruluna sevk etti. Hem de ağır bir şekilde. Rizespor maçından sonra federasyona bu hakemle ilgili bir yazı yazdık. Trabzonspor maçı açıklanınca yazı yazdık ve ‘Bu hakemi alın' dedik. Sanki bugünleri bilecekmiş gibi bu yazıyı federasyonun yönetim kuruluna gönderdik. Ceza kuruluna verildik. Verilirken haksız nedenlerle verildik. Trabzonspor maçı sonrası kulübümüz sosyal medyada bir resim paylaştı ve 2 tane de cümle vardı. Bizim ifade özgürlüğümüzü engelleyecek şekilde yasak olduğu için bizi ceza kuruluna verdiler. Ne vardı orada? Bir şey yok. Hak ve adalet arıyoruz. Verdiğimiz her tepki ifade özgürlüğü sınırları içinde. Söz konusu paylaşım, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında kalmaktadır. Somut bir suçlama içermiyor. Sadece 2 cümleden ibarettir. Bu dosya üzerinde kulübümüze bir ceza verilmesi durumunda bizlere ne yazık ki ‘artık eleştiride bulunmayın' demek istiyor" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLLERİ KALMADI"

Sevklerin ağır bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Samsunspor Basın Sözcüsü, "Federasyonun artık eleştiriye hiç tahammülünün kalmadığı görülüyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına ve hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hiç mi demokratik eleştiri hakkımız olmayacak? Kulübün bütün her şeyini veren Başkan Yüksel Yıldırım, bu kulübün sahibidir. Bütün her şeyi Yıldırım kendinden karşılamaktadır. Ve bu ülkeye hizmet etmektedir. Bu sene Avrupa'da yaşadıklarımızı defalarca söylüyoruz. Avrupa'da yaşadıklarımız bu ülkeye bir hizmettir, Türk sporuna bir hizmettir. Ama başkanın eleştiri düzeyinde olan ifadelerini kabullenmeyip ağır bir şekilde PFDK'ya sevk ettiler" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR İLE ARAMIZDA SORUN YOK"

Trabzonspor camiası ile aralarında sorun olmadığının altını çizen Çakır, "Trabzonspor Kulübü ile hiçbir zaman Süper Lig'e çıktıktan sonra hiçbir konuda bir sorun olmadı, olmuyor. Biz ezeli rakip, ebedi dost diyoruz zaten. Onlar da aynısını söylüyorlar. Onlar bizi ağırlıyorlar, biz onları ağırlıyoruz. Trabzonspor'un şahsında kulübüyle, şehriyle bir sorunumuz yok. Sorunumuz burada hakemlerin ve federasyonun adaletsizliği" sözlerini sarf etti.

"LİG 5'İNCİLİĞİ ŞANSIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Süper Lig'deki 5'incilik şanslarını son maça taşımak için Alanyaspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Suat Çakır, "Alanyaspor maçı için yarın yola çıkıyoruz. Emre Kılınç, Celil Yüksel ve Jauress Assaomou sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Galibiyet için gidiyoruz, her maçta olduğu gibi. 5.'lik şansımız az da olsa devam ediyor. O şansı korumak için mutlaka galip gelmemiz lazım. Galip gelmek için gidiyoruz" dedi.

