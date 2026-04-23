Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a penaltılarla elendikleri müsabakanın ardından hakem Atilla Karaoğlan ve MHK yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Karaoğlan'ın talimatları uyguladığını ve telefonunun dinlenmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Karaoğlan düdüğü asmalısın" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a penaltıda elenen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından sert açıklamalar yaptı.

"MHK'YI ARTIK TANIMIYORUZ"

Karaoğlan'ın art niyetli bir hakem olduğunu söyleyen Yıldırım, "MHK'yı tebrik ederim, bravo. Art niyetli hakemdi. MHK'yı artık tanımıyoruz. Bugün Samsunspor camiasını doğradı. Eyyamcı olduğunu gözlerimle gördüm, takdirleri ortada. Tüm haklarını Trabzon lehine kullandı." diye konuştu.

"TALİMATLARI UYGULUYOR, TELEFONLARINI DİNLEYİN"

Atilla Karaoğlan'ın düdüğünü asması gerektiğini belirten Yüksel Yıldırım, "3 hafta önce bizi doğrayan hakemi gönderdiler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Türk futboluna el atması lazım. Anadolu'nun canı yanıyor. İtibarsızlaştırıyorlar. Hakemlerin yaptığı hataları görün, bütün emeğimizi yok ettiler. Hakem görevini yaptı. Bugün utanıyorum. Bu hakemlerle ne yapacağız. Biz de yeter artık diyoruz. Adalet istiyoruz. Kimseye kıyak yapın demiyoruz. Karaoğlan düdüğü asmalısın. Talimatları uyguluyorsun, telefonlarını dinleyin. Verecekleri ceza umurumda değil." açıklamasını yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası