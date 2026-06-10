İtalyan ekibi Sassuolo, Fransız oyuncu Armand Lauriente için Beşiktaş’tan 25 milyon avro istedi.

Kara Kartal’da teknik adam sorunu Vincenzo İtaliano ile çözüldü gözler transferde. Kale, stoper, orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapacak Beşiktaş’ta kanat özelindeki isimlerden birisi de İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Armand Lauriente. Fransız kanat oyuncusu için kulübü 25 milyon avro bonservis bedeli talebinde bulundu. Ancak siyah beyazlılar rakamı çok yüksek buldu.

CAMBİAGHİ DE VAR

Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Fransız oyuncu konusunda problem sadece maliyeti değil ayrıca bir de ciddi rakip var. Mason Greenwood ile yollarını ayırmaya hazırlanan Marsilya da Lauriente’yi istiyor. Kartal’ın kanat için düşündüğü bir diğer isim de yine İtalya’dan ve yeni hocanın eski öğrencisi Bologna’dan Nicolo Cambiaghi. Ancak bu oyuncuyu da Como ve Fiorentina istiyor.

TOPLAMDA 13 MİLYON ÖDENDİ

Şu ana kadar bonservisine 13 milyon avro ödenen Lauriente sezonu 39 maçta 7 gol ve 9 asistle tamamladı.

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