Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain'de kaleyi Matvey Safanov'a kaptıran Lucas Chevalier'in durumunu sorduğu iddia edildi.

Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için devreye girdiği ileri sürüldü.

L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Paris Saint-Germain'de Matvey Safanov'un arkasında kalan Lucas Chevalier'in durumunu sordu.

PARİS'TE GELECEĞİ BELİRSİZ

Haberde, şu anda tatilde bulunan Fransız kalecinin, PSG'nin gelecek sezon planlamasında kendisine nasıl bir rol biçileceğini öğrenmeyi beklediği belirtildi. Bu süreçte birçok kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığı aktarıldı.

Lucas Chevalier

BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

Üst düzey bir kaleci transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın da bu doğrultuda harekete geçtiği ve siyah beyazlıların transfer için oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA'DA KALMAK

24 yaşındaki file bekçisinin, Paris Saint Germain'den ayrılması durumunda bile İstanbul'un büyük kulüplerinin sunabileceği yüksek maaş tekliflerine rağmen önceliğinin daha cazip ve üst düzey bir sportif proje olduğu vurgulandı.

BONSERVİSİNE 40 MİLYON AVRO ÖDENDİ

PSG, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Chevalier'i Lille'den geçen sezon 40 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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