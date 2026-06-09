Beşiktaş, PSG'nin 40 milyon avroluk yıldızının peşinde
Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain'de kaleyi Matvey Safanov'a kaptıran Lucas Chevalier'in durumunu sorduğu iddia edildi.
- Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain'de forma giyen Lucas Chevalier'in durumunu sorduğu L'Equipe Gazetesi'nin haberinde yer alıyor.
- Fransız kalecinin, PSG'nin gelecek sezonki planlarında kendisine biçilecek rolü beklediği ve olası bir ayrılık ihtimaline karşı birçok kulübün oyuncuyu takip ettiği belirtiliyor.
- Beşiktaş'ın, Lucas Chevalier'in transfer şartları hakkında bilgi aldığı kaydediliyor.
- Lucas Chevalier'in, PSG'den ayrılması durumunda bile önceliğinin daha cazip ve üst düzey bir sportif proje olduğu vurgulanıyor.
- PSG'nin, Lucas Chevalier'i geçen sezon Lille'den 40 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği ve oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu bilgisi veriliyor.
Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için devreye girdiği ileri sürüldü.
L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Paris Saint-Germain'de Matvey Safanov'un arkasında kalan Lucas Chevalier'in durumunu sordu.
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PARİS'TE GELECEĞİ BELİRSİZ
Haberde, şu anda tatilde bulunan Fransız kalecinin, PSG'nin gelecek sezon planlamasında kendisine nasıl bir rol biçileceğini öğrenmeyi beklediği belirtildi. Bu süreçte birçok kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS
Üst düzey bir kaleci transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın da bu doğrultuda harekete geçtiği ve siyah beyazlıların transfer için oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
ÖNCELİĞİ AVRUPA'DA KALMAK
24 yaşındaki file bekçisinin, Paris Saint Germain'den ayrılması durumunda bile İstanbul'un büyük kulüplerinin sunabileceği yüksek maaş tekliflerine rağmen önceliğinin daha cazip ve üst düzey bir sportif proje olduğu vurgulandı.
BONSERVİSİNE 40 MİLYON AVRO ÖDENDİ
PSG, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Chevalier'i Lille'den geçen sezon 40 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.