Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor disiplin kuruluna gönderildi. Listede Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da var.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarındaki çeşitli ihlaller nedeniyle kurula gönderildi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a penaltıda elenen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından hakem Atilla Karaoğlan ve MHK yönetimini sert sözlerle eleştirmişti.

"KARAOĞLAN DÜDÜĞÜ ASMALISIN"

MHK'nın itibarının kalmadığını öne süren Yıldırım açıklamasında; "Bunlara itibar eden yok. MHK'ye yazı yazıyorum. Bana diyor, Digitürk'te, beIN SPORTS'taki o üçlü triyo için... 'Ya bırak onlar bizi hep sallayıp duruyor. Sen onları ciddiye mi alıyorsun?' Evet söylüyorum Ferhat hocam ciddiye alıyorum. Sen ciddiye al, öğren diyorum buradan ya. Hakemlerine seyrettir artık. Yaptığı hataları görün yeter. Bizim koca bir sezon verdiğimiz emeği yok ettiniz. Milyonlarca avro param gitti. Koca bir seneyi niye böyle ben kaybediyorum ya? 10 kişi bıraktın bizi 10 kişi aslanlar gibi mücadele ettik. 120 dakikanın sonunda biz yenilmedik Trabzon'a. Penaltılarda elendik ama yenilmedik. Bu hakem görevini yaptı. Kırmızı kart gösterdi ama Trabzon becerikli olup bize gerekeni yapamadı. Biz kendimiz yaptık. Penaltıları atamayınca elendik. Benim söyleyecek başka sözüm yok çünkü bugün utanç günü."Karaoğlan düdüğü asmalısın. Talimatları uyguluyorsun, telefonlarını dinleyin. Verecekleri ceza umurumda değil." ifadelerine yer vermişti.

