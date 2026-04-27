Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti ve ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Samsunspor, 3-2'lik skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan, 39. dakikada Jules Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius kaydetti. Alanyaspor'un gollerini 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Elia attı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Dünya Kupası öncesi Hakan Çalhanoğlu'ndan korkutan haber

SAMSUNSPOR SERİYE BAĞLADI

Bu skorla ligde art arda üçüncü galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45 yaparak 7. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 33 puanla 12. sırada kaldı.

SAMSUN, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Alanyaspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Alanyaspor - Samsunspor

MAÇTA ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda top rakip savunma oyuncularından sekerek Janvier'e geldi. Bu futbolcunun gelişine sert volesinde kaleci İrfan Can Eğribayat topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Diabete'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Elayis Tavşan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

39. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

