Inter'de sakatlık yaşayan ve son Torino müsabakasında süre almayan Hakan Çalhanoğlu'nun, sezonu kapattığı ve hedefinin 11 Haziran 2026'da başlayacak olan Dünya Kupası'na yetişmek olduğu belirtildi.

İtalya Serie A devi Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını duyurdu.

SOLEUS KASINDA GERİLME

Kulübün açıklamasında, yapılan kontroller sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtildi. Milli oyuncunun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Son olarak Inter'in Torino deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndüğü maçın kadrosunda yer alan milli futbolcu, mücadelede süre almamıştı.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Hakan Çalhanoğlu'nun sezonu kapattığını bildirdi. Palmeri'nin haberinde, milli oyuncunun Dünya Kupası'na yetişmeyi hedeflediğini belirtti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye; 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

INTER'DE 19 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon 30 maçta Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası