Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Birecik Baraj Gölü'nde turistik gezi yapan bir tekne arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

40 YOLCU KURTARILDI

Teknede bulunan 40 yolcu, jandarma botuyla güvenli şekilde tahliye edilirken, arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.

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