Sahte Covid-19 aşı belgesi krizi tatlıya bağlandı: Yıldız futbolcular milli takıma dönüyor

Pandemi döneminde sahte Covid-19 aşı sertifikası kullandıkları ortaya çıkan ve milli takımdan uzaklaştırılan Granit Xhaka ve Breel Embolo için af çıktı. İsviçre Futbol Federasyonu, cezalarını tamamlayan ve yasal süreçleri sona eren iki yıldızın Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçlarında yeniden kadroya dahil edileceğini duyurdu.

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İsviçre Milli Takımı'nda skandala yol açan sahte Covid-19 sertifikası krizinde sıcak bir gelişme yaşandı. İsviçre Futbol Federasyonu (SFV), yaptığı resmi açıklamayla kaptan Granit Xhaka ve forvet Breel Embolo'nun yeniden milli takıma seçilebilir durumda olduklarını bildirdi.

Pandemi döneminde zorunlu aşılardan kaçınmak amacıyla sahte aşı sertifikası kullandıklarını itiraf eden iki oyuncu, soruşturmaların ardından kadrodan çıkarılmış ve Eylül ile Ekim aylarındaki dört Uluslar Ligi karşılaşmasında forma giyememişti.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI, SPORTİF CEZALAR ÇEKİLDİ

Milli takım formasıyla 152 maça çıkarak rekor kıran 34 yaşındaki Sunderland orta saha oyuncusu Granit Xhaka ve Atlanta United'ın 29 yaşındaki golcüsü Breel Embolo hakkında Luzern Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde her iki futbolcuya da ertelemeli para cezası verilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan SFV, her iki vakayı da detaylıca incelediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Yasal süreçlerin tamamlanması ve oyuncuların dört milli maç kaçırarak sportif sonuçları üstlenmiş olmaları göz önüne alındığında, takıma geri dönmelerinin makul olduğu sonucuna varılmıştır."

Milli Takım Direktörü Pierluigi Tami de kararı destekleyerek, "Kasım ayında takıma dönmelerinin hem sorumlu hem de doğru bir adım olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

XHAKA KAPTANLIĞA DEVAM EDECEK

AFP'nin haberine göre; Teknik Direktör Murat Yakın, teknik ekibi ve oyuncu konseyinin oy birliğiyle aldığı kararla Granit Xhaka'nın takım kaptanlığı görevini sürdüreceği açıklandı. Kadro seçiminde elinin rahatladığını belirten Murat Yakın, "Kasım ayındaki kadro için yeniden kısıtlama olmaksızın seçim yapabilecek olmaktan memnunum" dedi.

Öte yandan İsviçre Futbol Federasyonu, gelecekte ceza hukukunu ilgilendiren benzer olayların yönetilmesine ilişkin yeni disiplin yönergelerinin de yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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