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Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Galatasaray derbisinden 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın görevinden ayrılma kararının karşılıklı anlaşmayla kabul edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

Teknik direktör arayışına hız veren yönetimin, kısa sürede yeni ismi belirlemesi bekleniyor. Geçiş sürecinde takımın başına Dirk Kuyt'ın geçmesi ihtimali gündeme gelirken, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörlük görevi için değerlendirebileceği isimler de konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

VINCENZO MONTELLA

Fenerbahçe'nin gündemine gelebilecek isimler arasında, A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella bulunuyor.

Daha önce de sarı-lacivertli kulüple adı anılan İtalyan teknik adam, Türkiye'de Adana Demirspor ve A Milli Takım’da görev yapması nedeniyle Türk futbolunu yakından tanıyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

AYKUT KOCAMAN

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da olası adaylar arasında gösteriliyor. Başkan Aziz Yıldırım, daha önce katıldığı bir divan kurulu toplantısında kendi tercihinin Kocaman olduğunu belirtmiş, ancak çoğunluğun İsmail Kartal'dan yana karar verdiğini ifade etmişti.

Kocaman'ın kulübün geçmişindeki yeri, adının yeniden gündeme gelmesinde öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu da yerli adaylar arasında anılıyor. Kasımpaşa'daki performansıyla dikkat çeken Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün yapısını yakından tanımasının yanı sıra daha önce teknik direktörlük deneyimi yaşamasıyla öne çıkıyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

ABDULLAH AVCI

Teknik direktörlük koltuğu için adı geçen bir diğer isim Abdullah Avcı oldu. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Başakşehir'de de şampiyonluk mücadelesi veren Avcı, Beşiktaş'ta da görev yaptı.

Deneyimli teknik adamın farklı kulüplerde edindiği tecrübe, olası adaylar arasında değerlendirilmesinde etkili unsurlardan biri olarak görülüyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel de teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

Futbolculuk kariyerinin önemli bölümünü sarı-lacivertli takımda geçiren Demirel, daha sonra teknik direktörlük görevini üstlendi.

Demirel, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, kulüple bağının devam ettiğini vurgulayarak Fenerbahçe için gerektiğinde görev almaya hazır olduğunu dile getirmişti.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

SELÇUK İNAN

Fenerbahçe için adı geçen sürpriz isimlerden biri de Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan oldu. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan İnan, Süper Lig'de çeşitli takımlarda görev yaptı.

Genç teknik adamın ismi, sarı-lacivertli yönetimin değerlendirebileceği olası seçenekler arasında anılıyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

JOSÉ LUIS MENDILIBAR

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük gündeminde yabancı aday olarak İspanyol çalıştırıcı José Luis Mendilibar’ın adı geçiyor.

Sevilla ve Olympiakos gibi takımlarda görev yapan Mendilibar, Avrupa futbolundaki deneyimi ve kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. İspanyol teknik adamın ismi, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktör arayışında gündeme gelen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörlük koltuğu için hangi isim üzerinde karar kılacağı henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

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