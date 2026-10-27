Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var

ABDULLAH AVCI

Teknik direktörlük koltuğu için adı geçen bir diğer isim Abdullah Avcı oldu. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Başakşehir'de de şampiyonluk mücadelesi veren Avcı, Beşiktaş'ta da görev yaptı.

Deneyimli teknik adamın farklı kulüplerde edindiği tecrübe, olası adaylar arasında değerlendirilmesinde etkili unsurlardan biri olarak görülüyor.