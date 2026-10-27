EuroLeague Final Four’un 2027 ve 2029 adresi belli oldu

EuroLeague’de Final Four organizasyonlarının 2027 ve 2029 yıllarındaki adresi Abu Dabi oldu.

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Erkekler EuroLeague'de 2027 ve 2029 yıllarındaki Final Four organizasyonlarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceği açıklandı.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2027 yılındaki Final Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2029 organizasyonunun da Abu Dabi'de yapılacağı bildirildi.

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Abu Dabi, EuroLeague Final Four organizasyonuna ilk kez 2025 yılında ev sahipliği yapmıştı. Etihad Arena'da düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşmıştı.

Yeni kararla birlikte Abu Dabi, 2027 ve 2029 yıllarında da Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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