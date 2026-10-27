Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Bölgesel sorunları siz olmadan çözebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Putin, durumun endişe verici olduğunu belirtirken Pezeşkiyan, ABD'ye tepki göstererek bölge ülkelerinin sorunlarını Washington olmadan çözebileceğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşme, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, Pezeşkiyan ile yaptıkları baş başa görüşmede bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Durumun endişe verici olduğunu ifade eden Putin, İran ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurgulayarak, “Komşuyuz, birçok ortak çıkarımız var ve bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Durumun olumlu yönde gelişmesini umuyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Melania Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes genişletildi

RUSYA-İRAN TİCARETİ YÜZDE 10,4 ARTTI

Rusya'nın İran ile ortak projelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında da bilgi verdi.

Putin, Rusya ile İran arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 10,4 arttığını açıkladı. Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin inşasının da devam ettiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin geliştiğini dile getiren Putin, Rus üniversitelerinde eğitim gören İranlı öğrenci sayısının 10 bine yaklaştığını bildirdi.

PEZEŞKİYAN'DAN ABD'YE TEPKİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Rusya'nın ülkesine siyasi ve ekonomik alanlarda verdiği destek nedeniyle Putin’e teşekkür etti. ABD'nin bölgedeki politikalarını eleştiren Pezeşkiyan, Washington'ın saldırgan adımlarının ardından çok kutuplu bir dünya düzeni için çalışılması gerektiğinin daha iyi anlaşıldığını savundu.

Çok kutuplu dünya düzeninin bağımsızlıklarını korumak isteyen ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini belirten Pezeşkiyan, bölgesel sorunların ABD olmadan da çözülebileceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, “ABD olmadan bütün sorunlarımızı, bölgesel meselelerimizi çözebilecek kapasitedeyiz. Bölgede Amerikan yardımına güvenilmemeli, özellikle de bölgemizde buna inanan ülkeler tarafından” diye konuştu.

Pezeşkiyandan ABDye rest: Bölgesel sorunları siz olmadan çözebiliriz

RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Rusya ile bilim, ekonomi, kültür, insani ilişkiler ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirebileceklerini kaydeden Pezeşkiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yakın zamanda Tahran’ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Pezeşkiyan, Lavrov’un ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler hakkında kendilerine bilgi verdiğini aktardı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala