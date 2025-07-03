Zonguldak'ta tomruk yüklü tır devrildi, facianın eşiğinden dönüldü!

Zonguldak'ta tomruk yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu faciadan dönüldü. Tırın dorsesinde yüklü olan tomruklar yola savrulması nedeniyle trafik tek şeride düştü. Tır sürücüsü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkiinde meydana olay olayda; S.D. idaresindeki 41 NP 433 plakalı tomruk yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın ardından tırın dorsesinde yüklü olan tomruklar yola ve yol kenarına savruldu.

Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Devrilen tırın ve yola saçılan tomrukların kaldırılması için kara yolları ekipleri de çalışma başlattı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine tek şeride düşen trafik, kontrollü olarak sağlandı.