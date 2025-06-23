Zonguldak'ta kuruldu! Türkiye ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurulan sera organize tarım bölgesiyle Batı Karadeniz'in tarımsal üretiminde artış bekleniyor. Sera organize tarım bölgesinin ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı vermesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "üretime başladı" müjdesini verdiği 524 dekar alanda kurulan Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'ne bakanlık tarafından 200 milyon lira altyapı desteği sağlandı. Yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişinin istihdam edileceği tesis, 15 sera ve üç sanayi parselinden oluşuyor. Ülke ekonomisine yılda 750 milyon lira katkı sağlaması beklenen Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yüksek teknoloji, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim altyapısıyla üretim gerçekleştiriliyor.

Üretimi teşvik edici unsurlar arasında yer alan lojistik imkanlarının elverişliliği, Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı bölgenin önemini artırıyor.

Katma değeri yüksek, ihracatı da ön plana alan üretimin hedeflendiği tesiste, fide, sebze, meyve ve süs bitkileri üretilerek bölge ve ülke ekonomisi önemli bir gelire kavuşacak.

ULAŞIM AĞI SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİNİN ÖNEMİNİ ARTIRIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin en önemli unsurlarından birinin modern tarıma teşvik etmek ve istihdamı artırmak olduğunu söyledi.

Projenin ülke ekonomisine çok ciddi gelir getirilmesinin hedeflendiğini belirten Ağan, projeyle kentte toplam 1000 kişiye istihdam olanağı sağlanacağını bildirdi.

Ağan, lojistik imkanları son derece yüksek olan bölgede bulunduklarını, demir, hava, deniz ve kara yolunun varlığının sera organize tarım bölgesinin önemini artırdığını vurguladı.

Kentin, Ankara ve İstanbul gibi metropollere olan yakınlığının önemine dikkati çeken Ağan, şunları kaydetti:

"Bölgenin en güzel özelliklerinden ılıman iklim özelliklerine sahip olması da buradaki üretimi teşvik edici unsur. Bölgede geçmiş yıllarda da özellikle yüksek tünel dediğimiz seracılığın varlığı söz konusu. Ortalama 120 dekar civarında toplam sera varlığımız bulunmakta. Projemiz, onların da daha modern hale gelmesi ve üretimi daha da arttırmasını teşvik edecek. Projeyle, şu anda 15 işletmemiz faaliyetine başladı, üretime başlayanlarımız var. Yılın 11 ayı üretimi hedeflemekteyiz."

Ağan, Bakan Yumaklı'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

"İHRACATA DAYALI ÜRETİM PLANLAMAKTAYIZ"

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu da sera organize tarım bölgesine kendisinin de yatırımda bulunduğunu ve topraksız üretim planladıklarını anlattı. Almanya, Polonya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya ve Suudi Arabistan'da pazar olduğunu düşündüklerine değinen Kamitoğlu, "Tamamen katma değeri yüksek salkım domates, ihracata dayalı üretim planlamaktayız. Serada tamamen teknolojik üretim yapılacak. Toprağın ihtiyacı olan gübre ve ilaçlamaları otomasyonda ona göre belli değerlere getirerek daha verimli üretim planlıyoruz." dedi.

Kamitoğlu, topraksız üretimde metrekarede daha fazla verim ve daha kaliteli üretim hedeflendiğine işaret ederek, "Batı Karadeniz'in iklimsel verilerinin uygunluğu, ılıman iklim olmasıyla topraksız tarımın daha verimli olacağını düşünüyoruz. Özellikle de salkım domates düşündük çünkü salkım domatesi bölgemizin iklim verilerine göre daha fizibil görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kentteki göçü tersine çevirmek için ticaret odaları olarak arayış içerisinde olduklarını belirten Kamitoğlu, projenin Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer kentlere de örnek olacağını kaydetti.

Çaycuma Organize Tarım Bölgesi Müdür Vekili Özgür Okur da alandaki parsellerin en küçüğünün 25, en büyüğünün ise 57 dekar olduğunu ifade ederek, "Parsellerimizin tamamı yatırımcılara tahsil edildi. Şu anda bir yatırımcımız üretime başladı, bir yatırımcımız ise üretime başlama aşamasında." diye konuştu.

Öncelikle kadın istihdamına imkan sağladıklarına dikkati çeken Okur, bölgede öncelikle planlanan tarımsal üretimin salkım domates, süs bitkileri ve fide olduğunu sözlerine ekledi.