Zonguldak'ta feci kaza! 2 genç canından oldu

Bayram öncesi bir acı haber de Zonguldak'tan geldi. Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza Zonguldak-Kilimli sahil yolunda meydana geldi. M.A. idaresindeki otomobil ile Bedirhan Kınay'ın (21) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraftaki Berk Cebeci

İKİ GENÇ CANINDAN OLDU

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Cebeci'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Bedirhan Kınay da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle kara yolunda güvenlik önlemi alan ekipler, araç geçişine kontrollü izin verdi.