Balıkesir'de kaza! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Haziran 2025 06:27 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 06:28 - Güncelleme:

Bayram öncesi acı haberler gelmeye devam ediyor. Son trafik kazası haberi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geldi. Otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi canından oldu, 3 kişi de yaralandı.

Balıkesir-Uşak kara yolu Dedeçınar Mahallesi mevkisinde İdris Güzel idaresindeki 10 KG 903 plakalı otomobil, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki 10 UP 404 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil, daha sonra refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlgili Haber Sakarya'da kaza! Bayramları yasa döndü, karısı öldü Güzel ve Tosun'un cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. İlgili Haber Ölü ve çok sayıda yaralı var! Karabük'teki zincirleme kazada can pazarı Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş