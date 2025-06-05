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Balıkesir'de kaza! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;de kaza! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bayram öncesi acı haberler gelmeye devam ediyor. Son trafik kazası haberi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geldi. Otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi canından oldu, 3 kişi de yaralandı.

Balıkesir-Uşak kara yolu Dedeçınar Mahallesi mevkisinde İdris Güzel idaresindeki 10 KG 903 plakalı otomobil, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki 10 UP 404 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil, daha sonra refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de kaza! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Balıkesir'de kaza! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güzel ve Tosun'un cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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