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Sakarya'da kaza! Bayramları yasa döndü, karısı öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da kaza! Bayramları yasa döndü, karısı öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da bayram arifesinde meydana gelen kaza bir çifti ayırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu, kadın öldü adam yaralı.

Kaza, Kocaali-Akçakoca yolunda meydana geldi. Gebze’den yola çıktıkları öğrenilen Avcı çifti, Kocaali Demiraçma Mahallesi’ndeki evlerine gitmek üzereyken, Atilla Avcı’nın kullandığı hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Sakarya'da kaza! Bayramları yasa döndü, karısı öldü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı kontrollerde, Sevilay Avcı’nın (61) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı sürücü Atilla Avcı (62) ise Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'da kaza! Bayramları yasa döndü, karısı öldü - 2. Resim

Yapılan ilk incelemelere göre, kazada hayatını kaybeden Sevilay Avcı’nın emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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