Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti...

Kahramanmaraş'ta ailesi ile trafikte seyir halinde olan adam arkasındaki aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü ve kızı öldü, oğlu ve karısı ile yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (52) idaresindeki otomobile başka bir araç arkadan çarptı.

BİR AİLE YOK OLDU, BABA VE KIZI ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle şarampole düşüp takla atan otomobilde sürücü baba S.Ö. (52) ile kızı N.Ö. (12) hayatını kaybetti. Araçtaki anne Ü.Ö. ve oğlu Y.Ö. ise yaralandı.

ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve kızının cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.