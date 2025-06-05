Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti...

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta ailesi ile trafikte seyir halinde olan adam arkasındaki aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü ve kızı öldü, oğlu ve karısı ile yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (52) idaresindeki otomobile başka bir araç arkadan çarptı.

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti... - 1. Resim

BİR AİLE YOK OLDU, BABA VE KIZI ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle şarampole düşüp takla atan otomobilde sürücü baba S.Ö. (52) ile kızı N.Ö. (12) hayatını kaybetti. Araçtaki anne Ü.Ö. ve oğlu Y.Ö. ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti... - 2. Resim

ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti... - 3. Resim

Baba ve kızının cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Comolli'nin hedefindeki isim belli oldu! Eski Fenerbahçeliyi Juve'ye istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tartıştığı kadını sokak ortasında önce dövdü sonra sürükledi! - 3. SayfaMillet olup biteni camdan izlediTrafikte korku dolu anlar! Kadın sürücünün önünü keserek camını yumrukladı - 3. SayfaKadın sürücünün önünü kesip facia yaşattıİstanbul'da servis minibüsü otomobille çarpıştı, yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da servis minibüsü otomobille çarpıştı, yaralılar vİstanbul'da genç bir kadın camdan atladı! - 3. Sayfaİstanbul'da bir kadın camdan atladı!Balıkesir'de kaza! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - 3. SayfaBalıkesir'de kaza! Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralıŞırnak'ta ortalık karıştı! Çok sayıda kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı - 3. SayfaŞırnak'ta ortalık karıştı! Çok sayıda kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...