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Bu sefer bakanlık uyardı! Bu tarihlerde sıcaklıklara dikkat: 40 dereceyi bulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu sefer bakanlık uyardı! Bu tarihlerde sıcaklıklara dikkat: 40 dereceyi bulacak
Sıcak Hava Uyarısı, İklim Değişikliği, Türkiye, Orman Yangınları, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de, yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaklıklar iyiden iyiye arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağı uyarısında bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye genelinde sıcaklıklar artarken, valilik ve belediyelerden çeşitli uyarılarda bulunuluyor.

Bu uyarılara bir yenisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bu sefer bakanlık uyardı! Bu tarihlerde sıcaklıklara dikkat: 40 dereceyi bulacak - 1. Resim

BAKAN KURUM'DAN SICAK HAVA UYARISI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.

4-6 DERECE BİRDEN ARTACAK

5-12 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların 4-6 derece daha artması bekleniyor. Söz konusu tarihlerde en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 36, İstanbul’da 34, İzmir’de 39, Konya’da 36, Edirne’de 40, Bursa’da 36, Aydın’da 44, Muğla’da 40, Antalya’da 40, Adana’da 38 ve Diyarbakır’da 43 derece olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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