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Gören bir daha bakıyor! Sıcak 40 derecenin üstüne çıktı, döner ustaları sırtlarına buz sararak çalışmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hava, Sıcak, Adana, Döner, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstüne çıktığı Adana’da ocak başında çalışan döner ustaları, sırt ve göğüslerine kalıp buz koyarak çalışmaya başladı. Alevlerin vurduğu döneri keserken sıcaktan patlayacak gibi olduklarını söyleyen döner ustaları günde ortalama 4 kalıp buz kullandıklarını söyledi.

Adana’da günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dönerci ve fırın gibi işletmelerde çalışanları zorluyor.

Döner ustaları, sıcak ocağın başında mesai saatlerini düşürerek çift vardiya sistemine geçti.

Bazı ustalar ise günün en sıcak saatlerinde başka bir çalışanın da yardımıyla hem sırt hem de göğüslerine buz bağlayıp döner kesiyor.

Çift kalıp buzla döner kesen ustaları görenler ise hayretle bakıyor.

"SAĞLIĞIMIZI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN BUNU YAPTIK"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan döner ustası Doğan Turhan, "15 yıldır dönercilik yapıyorum. Millet dışarıda dayanamazken biz burada ateşin başında çalışıyoruz. Şu anda tezgah başında sıcaklık 60 derece, dışarısı ise 35-40 derece. Ateşin başında dayanamadığımız için biz de buzlu bir çözüm bulduk. Usta değişimi olduğu zaman geçen usta buzu takıp, o şekilde ocak başına geçiyor. Bunu da tamamen kendi sağlığımızı düşünerek yaptık" dedi.

Gören bir daha bakıyor! Sıcak 40 derecenin üstüne çıktı, döner ustaları sırtlarına buz sararak çalışmaya başladı - 1. Resim

"GÜNDE ORTALAMA 4 KALIP BUZ GİDİYOR"

Ekmek parası için çalıştıklarını ve ancak kalıp buz ile serinlediklerini vurgulayan Turhan, "Bu sıcaklarda çalışmak gerçekten zor ama ekmek parası için mecburuz. Şimdiye kadar bu şekilde çalıştığımız süre içinde herhangi bir hastalık yaşamadık. Bazı günler çift buzla çalışıyoruz. Bir tanesi arkada, diğeri önde takılı oluyor. Günde ortalama 4 kalıp buz gidiyor" diye konuştu.

Gören bir daha bakıyor! Sıcak 40 derecenin üstüne çıktı, döner ustaları sırtlarına buz sararak çalışmaya başladı - 2. Resim

"ADANA'DA İNSAN DUŞ ALIRKEN BİLE TERLİYOR"

Dönerci Mehmet Nuri Erzi ise Adana’nın çok sıcak olduğunu ve ustaların bu şekilde çalışabildiğini belirterek, "Adana’nın gölgesi bile çok sıcak oluyor. Adana’da yaz mevsimi yok, adeta kavurucu çöl sıcakları var. Biz de bu sıcaklarla mücadele etmek için böyle bir çözüm ürettik. Günde 4 kalıp buz gidiyor. Mecburen sıcaklarla barışık olmak zorundayız. Ustalarımızı bu şekilde rahatlatmaya çalışıyoruz. Adana’da insan duş alırken bile terliyor" ifadelerini kullandı.

Gören bir daha bakıyor! Sıcak 40 derecenin üstüne çıktı, döner ustaları sırtlarına buz sararak çalışmaya başladı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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