Isı Kubbesi dünyayı yakıyor! Kırmızı alarm verildi, hafta sonu Türkiye'ye geliyor

Avrupa’yı kavuran “ısı kubbesi” hafta sonu Türkiye’ye geliyor. Sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak. Orman yangınlarına karşı kırmızı alarm ilan edildi.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu ve önümüzdeki hafta daha önce görülmemiş sıcaklıkların yaşanacağı uyarısında bulundu. Cumartesi ve pazar zirveye çıkacak sıcaklıkların batı bölgelerinde 43 dereceyi aşması bekleniyor. Yurdun bir çok bölgesinde şiddetli rüzgâr uyarısı da yapılırken, orman yangınlarına karşı çok dikkatli olunması ikazı yapılıyor.

AVRUPA'DA HAYAT FELÇ

Aşırı sıcak Avrupa’yı kasıp kavururken, Japonya’dan ABD’ye kadar termometreler rekor seviyelere ulaşıyor. Özellikle Avrupa’da hayat felç olmuş durumda. Aşırı sıcaklar, sadece günlük yaşamı değil, sağlık, çevre ve enerji altyapısını da ciddi şekilde etkiliyor. Deniz suyu sıcaklıkları da mevsim normallerini çok üstüne çıktı. Akdeniz’de su sıcaklığı normalin 9 derece üzerinde seyrediyor. Bu durum, karadaki sıcaklıkları da artırıyor.

ISI KUBBESİNE DİKKAT! TÜRKİYE'YE GELİYOR...

Alp buzulları ise rekor hızda eriyor. Bunaltan ve dünyayı teyakkuza geçiren sıcaklıkların “Isı kubbesi” nedeniyle yaşandığı bildirildi. Isı kubbesinin hafta sonundan itibaren Türkiye’yi etkilemeye başlayacağı kaydedildi. Uzmanlar sıcakların iki hafta daha devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan İstanbul’da da hava sıcaklığının 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Isı kubbesi sistemi, tıpkı bir tencerenin kapağı gibi davranarak, yer seviyesindeki sıcak havayı âdeta hapsediyor. Isınan hava atmosferde yükseliyor ancak artan hava basıncı tarafından yeniden yeryüzüne doğru itiliyor. Aşağı sıkıştırılan hava bu şekilde daha da ısınıyor. Ortaya çıkan “ısı kubbesi” bulutları da uzaklaştırıyor. Açık ve güneşli hava, ısının daha da artmasına yol açıyor. Aşırı sıcak sebebiyle kuruyan toprak da ısınmaya daha meyilli oluyor. Isı kubbesi altındaki bölgelerde gece de hava sıcaklığı da 20 derecenin üzerinde oluyor. Bu durum da “tropik gece” deniyor. Soğuk hava cephesinin yokluğunda durum bir kısır döngü hâlinde devam ediyor.



