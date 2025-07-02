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Avrupa'da kırmızı alarm! Sıcak hava dalgası can alıyor: Yaşlı nüfus için çok daha kritik

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya genelinde artan sıcaklıklar, Avrupa'yı derinden vurmuş durumda. İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle bugün 2 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 4'e yükseldi. Artan sıcaklıklar yaşlı nüfusun yoğun olduğu ülkede endişeye neden olurken, 18 şehirde kırmızı alarm verildi.

Küresel çapta artan hava sıcaklıkları, özellikle Avrupa'da etkisini ölümcül boyutlara getirmiş durumda. Yaşlı nüfusun fazla olduğu bölgelerde ise bu durum daha da kritik bir hal alıyor.

Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olan İtalya'da geçen hafta sonundan bu yana etkisini arttırarak sürdüren ve pek çok bölgede 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Avrupa'da kırmızı alarm! Sıcak hava dalgası can alıyor: Yaşlı nüfus için çok daha kritik - 1. Resim

YAŞLILAR İÇİN BÜYÜK RİSK

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Sardinya Adası'nın Budoni beldesindeki plajda 75 yaşındaki kişi ile San Teodoro beldesindeki bir plajda 60 yaşındaki bir kişi, aşırı sıcaktan fenalaşıp hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti.

Sardinya Adası'nda yaşamını yitirenlerle ülkede hafta başından bu yana ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Avrupa'da kırmızı alarm! Sıcak hava dalgası can alıyor: Yaşlı nüfus için çok daha kritik - 2. Resim

18 KENTTE ACİL DURUM

Ülkede önceki günlerde biri Palermo, biri de Bologna'da olmak üzere 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Bu arada, etkisi süren aşırı sıcaklar sebebiyle İtalya Sağlık Bakanlığı, güneşten korunma yöntemleri yayınlamayı sürdürürken, bugün için aralarında Roma ve Milano’nun da olduğu 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla "kırmızı alarm" ilan etti.

Bakanlık söz konusu 18 şehir için "kırmızı alarm" durumunun yarın da geçerli olduğunu bildirdi.

Ülkede, Lombardiya, Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Basilicata gibi çok sayıda bölgede, bölgesel yönetimlerin 31 Ağustos'a kadar günün en sıcak saatleri olan öğlen 12.30 ile 16.00 saatleri arasında açık havadaki çalışmaların durdurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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