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Sıcaklıklar 43 dereceyi bulacak! Meteoroloji son hava durumunu paylaştı: Avrupa kavruldu, sıra Türkiye'de

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Sıcaklıklar 43 dereceyi bulacak! Meteoroloji son hava durumunu paylaştı: Avrupa kavruldu, sıra Türkiye&#039;de
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Yaşam Haberleri

Avrupa genelinde etkisini artırarak sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, ülkemizi de kavuracak! Hafta sonu itibarıyla Türkiye de aşırı sıcaklar etkili olacak. Sıcaklık ortalaması birçok yerde 40 dereceyi aşacak.

Avrupa’da son günlerde sıcaklık nedeniyle alarm zilleri çalıyor. İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler, aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlara giriş yasağı getirirken birçok bölgede yangın riski en üst seviyeye çıkarıldı.

Yunanistan’da ise köyler tahliye edilirken, Sakız Adası’nda 65 bin dönüm yeşil alan kül oldu. İtalya'nın güneydoğusunda “ciddi tehlike durumu” ilan edildi, Portekiz’de yangın riski nedeniyle kırmızı alarm verildi, Fransa'da 2 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü.

İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika gibi daha kuzeyde kalan ülkelerde bile sıcaklık rekorları kırılırken, uzmanlar yaşlılar ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

KAVURUCU SICAKLAR TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Öte yandan, Avrupa'yı kavuran sıcaklar bu hafta sonu Türkiye'ye gelecek. Sıcaklıklar birçok bölgede 43 dereceye kadar ulaşacak.

5 Temmuz 2025 Cumartesi - Hava Durumu Tahmini
5 Temmuz 2025 Cumartesi - Hava Durumu Tahmini 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren daha da artacak ve hafta sonu zirve noktasına ulaşacak.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler 40 ila 43 derece arasında değişecek. Bugün ise batı ve güney kıyılarımızda sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

 

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