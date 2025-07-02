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Haberler > Ekonomi > Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karpuz, Hasat, Sıcak Hava, Diyarbakır, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da karpuz hasadı devam ediyor. Yurt genelinde birden yükselen sıcak hava sonrası vatandaşların talebi arttı. Üreticiler halde 100 ton talebe karşılık 500 ton mal çıktığını açıkladı. Tarlada kilosu 1-2 liradan satıldı.

Tadı ve aromasıyla ünlü Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Tarlada toplanan karpuz, başta anlaşmalı marketlerin birçok ildeki şubelerine kamyonlarla gönderiliyor.

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 1. Resim

Aniden bastıran sıcaklarla karpuz hasadına hızlı başlanırken, ürün fazla olması nedeniyle tarlada kilosu 1-2 liradan satılıyor.

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 2. Resim

KİLOSU 2 LİRADAN SATILDI

Karpuz üreticisi Ercan Tunç, 400 dönüm karpuz, 100 dönüm de kavun ektiklerini belirterek, hasada başladıklarını söyledi. Karpuzun şu anda tarlada kilosunun 1-2 TL arası olduğunu ifade eden Tunç, Iğdır, Van, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa'daki marketlere gönderdiklerini kaydetti.

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 3. Resim

Tunç, hem tedarik yaptıklarını hem de mallarını gönderdiklerini söyleyerek, "Bu sene hava şartları da rüzgar ve poyraz karpuza büyük zarar verdi. Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor. Sıcaklar birden bastırınca böyle oluyor. Don olayları vardı" dedi.

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 4. Resim

TALEBİN 5 KATI ÜRÜN ÇIKTI

Yaz mevsimini biraz geç yaşadıklarını ama hepsini bir arada yaşadıklarını belirten Tunç, "Onlardan kurtulduk, birden sıcaklık basınca malları hepsini bir araya getirdi. Karpuz hepsi birden çıkınca fiyatları düşürdü.

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 5. Resim

Kademeli çıkmış olsaydı, örneğin ben kestim, benden sonra arkadaşım keserdi, iç içe girmezdi. Adana'da, Manisa'da, İzmir'de, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'da mal kesiliyor. Bu sıcaklar malları hepsini bir araya getirdi.

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 6. Resim

Halde 100 ton talep varsa, 500 ton mal çıktı. Karpuzculuk dede mesleği. Yaklaşık 100 yıl oldu. Diyarbakır karpuzudur. Buranın toprağı, minerali o lezzeti veriyor" diye konuştu.

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 7. Resim

Sıcak havalar talepleri patlattı! Tarlada kilosu 2 liradan satıldı, beklenenin 5 katı ürün çıktı - 8. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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