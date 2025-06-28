En sıcak şehirde termometre 48 dereceye ulaştı: En serin yer burası!

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan kaçan insanlar bölgedeki en serin yer olan Balıklıgöl'e gelerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların su ile serinlemeye, bazılarının ise şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görülüyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

EN SERİN YER BALIKLIGÖL

Hamza Çakallı, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanda dinlendiğini söyledi.

Çakallı "Balıklıgöl çok serin, oturulacak yer güzel, ağaçlar yeşillik... Herkese tavsiye ederim" diyor.

Putperest hükümdar Nemrut'un ateş yakıp Hazreti İbrahim'i yakmaya çalıştığı yer olarak bilinen Balıklıgöl bölgenin en serin yeri olarak sıcaktan kaçanları ağırlıyor.