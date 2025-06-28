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Aşırı sıcaklara dikkat! Hayati risk oluşturabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşırı sıcaklara dikkat! Hayati risk oluşturabilir
Sıcak Çarpması, Çocuklar, Yaşlılar, Susuzluk, Böbrek Hastalığı, Kalp Hastalığı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, aşırı sıcakların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar üzerinde daha etkili olduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Aşırı sıcakların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar üzerinde daha etkili olduğunu söyleyen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Esra Demir “Bu kişiler 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalıdır. Bunun yanında özellikle idrar söktürücü ilaç kullananlar daha dikkatli olmalıdır. Hem güneş hem de ilaç birlikte vücuttan fazla su atılması vücudun susuz kalmasına sebep olur. Yeterli sıvı alınmaması ve kalp, diyabet ya da tansiyon gibi kronik hastalıkların varlığı durumunda, güneş çarpması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca sıcak çarpması kalpte ritim bozukluğu gibi ölümcül sonuçlara sebep olabilir” uyarısında bulunuyor. Doç. Dr. Demir “Yüzü yıkamak, baştan aşağı soğuk su dökmek, bol su içmek gibi basit uygulamalar hayat kurtarıcı olabilir. Sıcak çarpması belirtilerini fark ettiğiniz anda hızlı davranın. İyileşmeyi beklemeyin, gerekirse acil servise başvurun” uyarısını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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