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Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
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Sıcak Hava Dalgası, Aşırı Sıcak, Türkiye, Bodrum, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

Haziran ayının sonuna gelinmesiyle birlikte yurt genel aşırı sıcaklar kendini gösterdi. Hava durumu İstanbul'da 34 dereceyi geçerken, Muğla Bodrum'da termometreler 44 dereceye ulaştı. Ege kıyıları ve yurdun güneyi adeta kavruluyor. İşte serinlemeye çalışan Türkiye'den manzaralar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi, şehir adeta kavruldu.

Termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere ve havuzlara akın etti.

Gümbet, Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü sahillerinde yoğunluk yaşanırken, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olması serinlemek isteyen tatilcilerin imdadına yetişti.

SOKAKLAR BOMBOŞ

Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor - 1. Resim

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği ilçelerde cadde ve sokaklar boş kaldı, vatandaşlar serinlemek için evlerine çekildi.

Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor - 2. Resim

SOLUĞU PARKLARDA ALANLAR

Sakarya'da etkili olan kavurucu sıcak hava vatandaşları bunaltırken, araç termometreleri yer yer 38 dereceyi gösterdi.

Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor - 3. Resim

Sıcaklıktan korunmak isteyenler, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası bazı semtlerde 39 dereceye ulaştı. 

Beşiktaş'ta, Caddebostan'da ve pek çok yerde kimileri denize girerek kimileri yeşil alanlara kaçarak kavurucu sıcaktan kaçtı.

Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor - 4. Resim

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, sıcak havanın hafta ortasına kadar etkili olacağını belirtirken, vatandaşlara güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor - 5. Resim

Hava sıcaklığında yaşanan yoğun artış vücutta da belirli değişimleri beraberinde getiriyor.

Metabolizma, artan vücut ısısını terleme ile dengede tutmaya çalışsa da, aşırı sıcak havalarda yeterli olamıyor. Uzmanlar su ve sıvı tüketimi hakkında şu uyarıları yaptı:

"Su içmek için susamayı beklemeyin. Su tüketiminde zorlanan kişiler de, su içimini kolay hale getirmek için suyun içine taze meyve parçaları, nane, limon, zencefil, salatalık gibi yiyecekler ekleyebilirler. Soğuk bitki çayları, ev yapımı limonata, ayran ve maden suyu da sıvı tüketimini artırmaya yardımcı olabilir. Kahve, çay ve gazlı içecekler su tüketme eğilimini azalttığı için, vücutta sıvı kaybının yerine geçmeyecekleri unutulmamalı. Yeterli sıvı tüketiminin olup olmadığı idrar renginden anlaşılabilir. Eğer, idrar rengi renksize yakınsa sıvı alımı yeterlidir fakat koyu sarı ise sıvı alımı yetersizdir, dikkat edilmesi gerekir"

Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor - 6. Resim

Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

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