Termometreler patlama seviyesine geldi! Aşırıcı sıcaklara karşı uzmanlar uyardı... Türkiye serinlemeye çalışıyor

Haziran ayının sonuna gelinmesiyle birlikte yurt genel aşırı sıcaklar kendini gösterdi. Hava durumu İstanbul'da 34 dereceyi geçerken, Muğla Bodrum'da termometreler 44 dereceye ulaştı. Ege kıyıları ve yurdun güneyi adeta kavruluyor. İşte serinlemeye çalışan Türkiye'den manzaralar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi, şehir adeta kavruldu.

Termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere ve havuzlara akın etti.

Gümbet, Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü sahillerinde yoğunluk yaşanırken, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olması serinlemek isteyen tatilcilerin imdadına yetişti.

SOKAKLAR BOMBOŞ

Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği ilçelerde cadde ve sokaklar boş kaldı, vatandaşlar serinlemek için evlerine çekildi.

SOLUĞU PARKLARDA ALANLAR

Sakarya'da etkili olan kavurucu sıcak hava vatandaşları bunaltırken, araç termometreleri yer yer 38 dereceyi gösterdi.

Sıcaklıktan korunmak isteyenler, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası bazı semtlerde 39 dereceye ulaştı.

Beşiktaş'ta, Caddebostan'da ve pek çok yerde kimileri denize girerek kimileri yeşil alanlara kaçarak kavurucu sıcaktan kaçtı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, sıcak havanın hafta ortasına kadar etkili olacağını belirtirken, vatandaşlara güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Hava sıcaklığında yaşanan yoğun artış vücutta da belirli değişimleri beraberinde getiriyor.

Metabolizma, artan vücut ısısını terleme ile dengede tutmaya çalışsa da, aşırı sıcak havalarda yeterli olamıyor. Uzmanlar su ve sıvı tüketimi hakkında şu uyarıları yaptı: