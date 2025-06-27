Meteoroloji son raporu paylaştı, yana yana kavrulacağız! Termometreler 40 dereceyi aşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2025 08:56 - Güncelleme: 27 Haziran 2025 09:15 - Güncelleme:

Hava Durumu, Sıcak Hava Dalgası, Uyarı, Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Raporda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi beklenen sıcaklıklar dikkat çekerken birkaç il için uyarıda bulunuldu. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörüldü, işte il il hava durumu beklentileri...

Meteoroloji'nin son raporunda ülke genelinde yağış yer almadı. Birçok ilde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. İlgili Haber Meteoroloji'den o ilimize uyarı! Sıcaklık gölgede bile 43 derece olacak UZAMANLAR UYARDI Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları olanlarla, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu. İlgili Haber Dışarısı 41, içerisi eksi 3 derece! 50 ton buzla yapıldı, ısınmak için mont giyip sıcak salep içiyorlar İşte il il gün boyu beklenen hava durumu tahminleri; ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık BURSA: 37, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 40, Az bulutlu ve açık UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık ADANA: 37, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık HATAY: 33, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu ve açık KONYA: 33, Az bulutlu ve açık SİVAS: 29, Az bulutlu ve açık BOLU: 33, Az bulutlu ve açık DÜZCE: 34, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık AMASYA: 33, Az bulutlu ve açık SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık RİZE: 29, Az bulutlu ve açık ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık KARS: 26, Az bulutlu ve açık MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık VAN: 27, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş