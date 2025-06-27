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Meteoroloji son raporu paylaştı, yana yana kavrulacağız! Termometreler 40 dereceyi aşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meteoroloji son raporu paylaştı, yana yana kavrulacağız! Termometreler 40 dereceyi aşacak
Hava Durumu, Sıcak Hava Dalgası, Uyarı, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Raporda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi beklenen sıcaklıklar dikkat çekerken birkaç il için uyarıda bulunuldu. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörüldü, işte il il hava durumu beklentileri...

Meteoroloji'nin son raporunda ülke genelinde yağış yer almadı. Birçok ilde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji son raporu paylaştı, yana yana kavrulacağız! Termometreler 40 dereceyi aşacak - 1. Resim

UZAMANLAR UYARDI

Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları olanlarla, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji son raporu paylaştı, yana yana kavrulacağız! Termometreler 40 dereceyi aşacak - 2. Resim

İşte il il gün boyu beklenen hava durumu tahminleri;  

ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık

BURSA: 37, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 40, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu ve açık

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

SİVAS: 29, Az bulutlu ve açık

BOLU: 33, Az bulutlu ve açık

DÜZCE: 34, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık

SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 33, Az bulutlu ve açık

SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık

TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık

RİZE: 29, Az bulutlu ve açık 

ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık

KARS: 26, Az bulutlu ve açık

MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

VAN: 27, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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