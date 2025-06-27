Meteoroloji son raporu paylaştı, yana yana kavrulacağız! Termometreler 40 dereceyi aşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Raporda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi beklenen sıcaklıklar dikkat çekerken birkaç il için uyarıda bulunuldu. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörüldü, işte il il hava durumu beklentileri...
Meteoroloji'nin son raporunda ülke genelinde yağış yer almadı. Birçok ilde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UZAMANLAR UYARDI
Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları olanlarla, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.
İşte il il gün boyu beklenen hava durumu tahminleri;
ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık
BURSA: 37, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 40, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu ve açık
KONYA: 33, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 29, Az bulutlu ve açık
BOLU: 33, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 34, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 33, Az bulutlu ve açık
SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık
TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık
RİZE: 29, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık
KARS: 26, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık
VAN: 27, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık