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Meteoroloji'den o ilimize uyarı! Sıcaklık gölgede bile 43 derece olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meteoroloji&#039;den o ilimize uyarı! Sıcaklık gölgede bile 43 derece olacak
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kavurucu sıcaklar yurtta etkili olmaya başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydınlıları uyardı. Kentte gölgede sıcaklığın 43 dereceye kadar ulaşacağı aktarıldı. Güne 31 derece sıcaklıkla başlayan Aydınlılar için tedbirli olun çağrısı yapıldı.

Sıcaklıklar rekor denemeleriyle Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Aydın'a uyarıda bulundu. 

Aydın bugün güne 31 derece sıcaklıkla başlayıp öğlen saatlerinde bu sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek

ANNE ADAYLARI DİKKAT 

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın daha fazla olacağı belirtilirken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, bunaltıcı sıcakların hamilelik sürecini zorlaştırabildiğini bu günlerde Aydın’da yaşayan Anne adaylarının daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Aydın’ın aşırı sıcağının tedbirl olunmadığında hamileler için çeşitli problemler oluşturabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aydın, "Anne adayları kendileri ve bebeklerinin sağlığı için yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde daha dikkatli olmalı. Hamilelikte cilt hormonal değişikliklere bağlı olarak daha hassas olabiliyor.

Meteoroloji'den o ilimize uyarı! Sıcaklık gölgede bile 43 derece olacak - 1. Resim

Bu nedenle sıcak ve nemli hava bebek bekleyen anne adaylarını diğerlerine göre daha fazla etkiliyor" diyerek bu günlerde Aydın’da yaşayan herkesin kıyafet seçiminden sıvı tüketimine kadar sağlığına dikkat etmesini önerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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