20 bin nüfuslu ilçede üretip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar! Hedefleri daha da büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2025 08:51 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 09:07 - Güncelleme:

Zonguldak'ın 20 bin nüfuslu Gökçebey ilçesinde üretilen spor formaları ve okul kıyafetleri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Firma yetkilileri elliden fazla çeşit ürettiklerini ve işi daha da büyütmek istediklerini belirtti.

Zonguldak'ta yaklaşık 25 yıldır tekstil sektöründe yer alan işletme, özellikle spor giyim alanında üretimini sürdürüyor. İlgili Haber 'Sarı metal'de yeni beklenti! Dolar 39 ayın dibinde! Altın yükseliyor... TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORLAR Futbol, voleybol, hentbol ve basketbol branşlarına özel formaların yanı sıra okul kıyafetleri de sipariş üzerine dikiliyor. Ürünler Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilerek doğrudan kullanıcıya ulaştırılıyor. "ELLİDEN FAZLA ÇEŞİT ÜRETEBİLİYORUZ" Atölye yetkilisi İrfan Demir, "İstanbul'un birçok ilçesiyle, İzmir ve Batı Karadeniz'in büyük kısmına düzenli olarak üretim yapıyoruz. Kaliteden taviz vermeden, uygun fiyatla hizmet vererek sektördeki yerimizi korumaya çalışıyoruz. Elliden fazla çeşit üretim yapabiliyoruz. Her çeşit forma üretebiliyoruz. Eşofman, yağmurluk gibi farklı çeşit ürünler de üretebiliyoruz. Aynı zamanda birçok kişinin evine katkı sunmasına vesile oluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar