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20 bin nüfuslu ilçede üretip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar! Hedefleri daha da büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın 20 bin nüfuslu Gökçebey ilçesinde üretilen spor formaları ve okul kıyafetleri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Firma yetkilileri elliden fazla çeşit ürettiklerini ve işi daha da büyütmek istediklerini belirtti.

Zonguldak'ta yaklaşık 25 yıldır tekstil sektöründe yer alan işletme, özellikle spor giyim alanında üretimini sürdürüyor.

20 bin nüfuslu ilçesinde üretip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Hedefleri daha da büyük - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORLAR

Futbol, voleybol, hentbol ve basketbol branşlarına özel formaların yanı sıra okul kıyafetleri de sipariş üzerine dikiliyor. Ürünler Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilerek doğrudan kullanıcıya ulaştırılıyor.

20 bin nüfuslu ilçesinde üretip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Hedefleri daha da büyük - 2. Resim

"ELLİDEN FAZLA ÇEŞİT ÜRETEBİLİYORUZ"

Atölye yetkilisi İrfan Demir, "İstanbul'un birçok ilçesiyle, İzmir ve Batı Karadeniz'in büyük kısmına düzenli olarak üretim yapıyoruz. Kaliteden taviz vermeden, uygun fiyatla hizmet vererek sektördeki yerimizi korumaya çalışıyoruz. Elliden fazla çeşit üretim yapabiliyoruz. Her çeşit forma üretebiliyoruz. Eşofman, yağmurluk gibi farklı çeşit ürünler de üretebiliyoruz. Aynı zamanda birçok kişinin evine katkı sunmasına vesile oluyoruz" dedi.

20 bin nüfuslu ilçesinde üretip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Hedefleri daha da büyük - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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