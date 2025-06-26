'Sarı metal'de yeni beklenti! Dolar 39 ayın dibinde! Altın yükseliyor...

Altın fiyatlarında son dakika! 26 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.267 TL’den güne başlıyor. Salı günü 3.295 dolara kadar gerileyen ons ise yönünü yukarı çevirerek 3.340 dolara yöneldi. Orta Doğu’da jeopolitik gerilimin azalması, FED’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi ve ABD’de artan mali endişeler sebebiyle dolar endeksi (DXY) bugün 97,4'e kadar geriledi ve son 39 ayın en düşük seviyesini gördü. Altında yeni beklenti “zayıflayan dolar” oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- İsrail-İran ateşkesinin ardından her iki ülkenin de anlaşmaya bağlılıklarını sürdürmesi, piyasalarda güvenli liman talebinin azalmasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte altın fiyatları geri çekilirken, ons fiyatı salı günü en düşük 3.295 dolar seviyesini test etmişti.

DİKKATLER ARTIK FED'DE

Piyasalarda tepki alımları da takip edilirken, ons fiyatı bugünkü işlemlerde 3.340 dolara yöneldi. Böylece haftalık dip seviyeden itibaren gerçekleşen yükseliş %1’i aştı. Son dönemde ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen ve faiz indirimine sıcak bakan açıklamalar altın fiyatlarını destekliyor.

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POWELL'DAN 'TARİFE' VURGUSU

FED Başkanı Powell dün yaptığı açıklamada faiz oranlarının şimdilik sabit kalması gerektiğini tekrarladı ve Trump yönetiminin tarifelerinin enflasyonu daha da yukarı çekebileceği risklerine atıfta bulundu. Ancak tarife endişeleri olmasaydı, FED’in muhtemelen faiz indirimlerine devam edeceğini de aktardı.

DOLAR 39 AYIN DİBİNDE

Bu arada dolar küresel piyasalarda zayıflamaya devam ediyor. Orta Doğu’da Jeopolitik gerilimin azalması, FED’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi ve ABD’de artan mali endişeler sebebiyle, dolar endeksi (DXY) bugün 97,4'e kadar geriledi ve son 39 ayın en düşük seviyesini gördü.

ALTIN FİYATINDA YUKARI TEPKİ

Dolardaki bu zayıflık altın fiyatlarında son 2 günde gerçekleşen tepki alımlarını destekledi. Piyasalarda şimdi yıl sonuna kadar ABD’de 60 baz puandan fazla faiz indirimi fiyatlanıyor. İlk faiz indirimi için eylül öne çıksa da anketlerde temmuz toplantısında indirim beklentisi de %25’e kadar yükseldi.

SARI METALDE BEKLENTİLER

Analistler, “Jeopolitik gerginlikteki azalma, normalde altın fiyatlarını daha düşük seviyelere çekerdi. Ancak sarı metalin direnmesi, dolardaki zayıflıktan destek buldu. Önümüzdeki dönemde de altın, jeopolitik gelişmelerden ziyade FED beklentileri ve dolardaki dalgalanmalarla yön bulacak” diyor.

26 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 26 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.263 TL’den güne başlıyor. Altında salı günü en düşük 4.198 TL seviyesi test edilmişti. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 4.255 - 4.305 TL alım ve satım aralığında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 7.035 TL’den satılıyor.