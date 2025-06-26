Günde 300 bin varili bulduk... Türkiye petrol üretiminde rekora koşuyor!

Petrol ve gaz üretiminde bu yıl rekor seviyelere ulaşıldığını kaydeden TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu “Geçen yıl yurt içinde 33,7 milyon varil ham petrol, 2,2 milyar metreküp doğalgaz üretimi yapmıştık. Bu yıl şimdiye kadar 20,4 milyon varil petrol ve 1,4 milyar metreküp doğalgaz üretimi ile rekor seviyelere ulaştık” dedi.

ESMA ALTIN - Enerji alanında yerli ve millîliği artırmak için son yıllarda önemli atılımlar yapan Türkiye, doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, geçen yıl yurt içinde 33,7 milyon varil ham petrol, 2,2 milyar metreküp de doğalgaz üretimi yaptıklarını söyledi. Bu yıl ise üretimde rekor seviyelere ulaşıldığını kaydeden Türkoğlu, petrol üretiminde şimdiye kadar 20,4 milyon varil, doğalgazda da 1,4 milyar metreküp üretim elde ettiklerini, yurt dışındaki üretimin ise 16,8 milyon varil petrol olarak gerçekleştiğini ifade etti.

YABANCILARDAN İŞ BİRLİĞİ TALEBİ

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda sunum yapan Türkoğlu, arama faaliyetlerinde kullanılan sondaj kuleleri sayısının da her geçen gün arttığını kaydederek, hâlihazırda 51 olan kule sayısının önümüzdeki yıl 80’e çıkarılarak petrol ve doğalgaz üretiminde faaliyet göstereceği bilgini paylaştı. Yurt dışında gerçekleştirilen sismik faaliyetlerden de bahseden Türkoğlu, Azerbaycan, Irak, Rusya, Afganistan ve Somali’nin yanı sıra Pakistan ve Macaristan’da da çalışmalara başlayacaklarını aktararak “Yaptığımız faaliyetler yurt dışında büyük şirketlere ve ülkelere de ilham kaynağı oluyor. Bizlerle iş birliği yapmak istiyorlar” dedi.

DÜNYADA 74. SIRAYA YÜKSELDİK

Son yıllarda Türkiye’nin en büyük keşifleri olan Şırnak Gabar petrol sahası ve Sakarya gaz sahası ile üretimde rekor seviyelere ulaşıldığına dikkat çeken Türkoğlu “2025 yılı itibarıyla günlük yaklaşık 300 bin varil petrole eş değer üretim yaptık. Bu performans sonucunda da dünyadaki ilk 100 petrol şirketi içerisindeki konumumuz da sürekli iyileşiyor. Bugün itibarıyla dünyadaki 100 petrol şirketi içerisinde 74’üncü sıraya yerleştik. Yine şu an 92 sondajımız tamamlanmış durumda, bu kuyularımız üretime geçti. Yılsonu bu rakamın 200’ün üzerinde olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

OSMANGAZİ İLE 40 MİLYON METREKÜP

Türkiye’nin deniz filosu açısından dünyada 5’inci sırada olduğunu belirten Türkoğlu, yakında zamanda İstanbul Boğazı’ndan geçen Osmangazi yüzer üretim platformu ile faz faz üretim yaptıklarını ifade ederek “Şu an Filyos Limanı’mızda. Birinci fazda şu an 9,5 milyon metreküpe kadar geldik, 20 milyon metreküpe gitmek için ikinci faz kuyularımızı kazmaya başladık. Daha sonra faz 3 olacak, faz 3’le birlikte 40 milyon metreküp hedefimize ilerleyeceğiz” diye konuştu.

34 ÜLKEYLE LNG TİCARETİ

BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, Türkiye’nin 34 ülkeyle LNG ticareti yaptığını, 2024’te toplam 51,9 milyar metreküplük doğalgaz ithal ettiğini söyledi. Fidan, Türkiye’nin günlük 161 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Bu yıl yaklaşık 58,2 milyar metreküp doğalgaz tüketimi öngördüklerini kaydeden Fidan “BOTAŞ’ın 2025 itibarıyla 45,8 milyarlık bir yatırım bütçesi bulunuyor. Başlıca projelerimiz arasında da hâlihazırda devam eden ilçelere gaz ulaştırılması, Batı Karadeniz’deki doğalgaz boru hattının tamamlanması projesi, yapım çalışmalarına başladığımız kompresör istasyonları projesi, genişletmesini yaptığımız Tuz Gölü ve Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi, Marmara Ereğlisi’nin dördüncü tank projesi ve Ceyhan’da yaptığımız tank çiftliği projeleri var” bilgisini paylaştı.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, BOTAŞ’ın, Tuzgölü ve Silivri’de bulunan yer altı doğalgaz depolama tesisleriyle Türkiye tüketiminin yüzde 12’sinin depolanabildiğini, yakın zamanda yatırımlarla bu oranın yüzde 20’ye çıkarılacağını dile getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ise, BOTAŞ’ın herhangi bir ülke ya da şirkete borcu olmadığını belirterek, İran ve İsrail arasındaki çatışmalara dikkat çekti. Çonkar “Çatışmaların devam ettiği bu süreçte enerji arz güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alındı. Yoğun bir şekilde kış için hazırlıklarımızı yapmaktayız. Arz güvenliği kapsamında kaynak çeşitliliğine önem veren bir kurumuz. Azerbaycan ile 2024’te biten doğalgaz tedarik anlaşmamızı 2030 sonuna kadar uzatmış bulunmaktayız. Uzun dönemli olarak çeşitli şirketlerle 2027’den itibaren 10 yıllık LNG anlaşmaları imzaladık” diye konuştu.