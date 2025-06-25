Altın ve petrolde yatay seyir sürerken... BİST 100 günü düşüşle tamamladı

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %0,32 değer kaybetti ve 9.418 puandan kapanış yaptı. Dünkü sert yükselişin ardından hisse senetlerinin bugün soluklandığı görüldü. Analistler, yukarı yönde hareketin devam edebilmesi için öncelikle 9.500 seviyesinin aşılması gerektiğini vurguladı. Küresel piyasalarda ise İsrail-İran ateşkesinin ardından, altın ve petrolde yatay seyrin devam ettiği görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi -Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken, dün hızlı yükselen borsada bugün sınırlı gerileme yaşandı. BİST 100 endeksi günü %0,32 değer kaybıyla birlikte 9.418 puandan tamamladı.

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede, “2025'in ilk 6 aylık döneminde ana destek özelliği sergileyen 9.000 bölgesinin bir defa daha başarıyla çalıştığını söyleyebiliriz. Yukarı yönde mevcut hareketin devam edebilmesi için öncelikle 9.500 olmak üzere, 9.800 puanın önemli direnç seviyeleri olarak izlenebileceğini düşünüyoruz” denildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında, bugün Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporu yayımlandı. Buna göre 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6’ya, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8’e ve hane halkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53’e geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hane halkı enflasyon beklentisinin son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, konula ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla da petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle, yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir” dedi.

PETROL, 13 HAZİRAN ÖNCESİNDE…

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırının öncesindeki seviyelere çekildi. Her iki tarafın da ateşkese uymasıyla birlikte, bugünkü işlemlerde petrol fiyatı yatay seyretti. Akşam saatlerinde Brent petrolde işlemler 66,85 dolara yakın devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR

Altın fiyatlarında da jeopolitik risklerin hafiflemesinin ardından, yatay fiyatlamanın yaşandığı bir gün geride kaldı. Akşam saatlerinde ons altın 3.3254 dolara yakın primsiz görünümünü sürdürüyor.

Spot piyasada gram altın fiyatı 4.245 TL’den kapanışa hazırlanırken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.235-4.285 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da akşam saatlerinde 6.995 TL’den satılıyor.