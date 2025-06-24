Altın ve petrol fiyatları dip yaptı! BİST 100, hava yolları ile şahlandı

Piyasalarda son dakika! İsrail-İran ateşkesinin ardından Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %3,36 primle 9.448,90 puandan kapanış yaptı. Petrol fiyatları 68,00 dolara kadar gerilerken, THYAO ve PGSUS hisselerinde yükseliş %8’i aştı. Ons altın da güvenli liman talebinde düşüşle 3.295 doları gördü ve son iki haftanın dip seviyesini test etti. Petroldeki düşüş, Türkiye’de cari denge ve enflasyon için pozitif karşılanarak, iç piyasaları destekledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda bugün İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından oldukça hızlı hareketler yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi sert yükseldi. Güvenli liman talebinin düşmesiyle birlikte altın fiyatları geriledi. Petrol fiyatları da arz endişelerinin ortadan kalkmasının ardından hızla geri çekildi.

İlk saatlerde ateşkes ihlaline dair haberler gelse de ABD Başkanı Trump’ın, bu konunun istismar edilmemesi konusunda her iki tarafı da uyarması, piyasalarda olumlu algılandı.

ALTIN 2 HAFTANIN DİBİNDE

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugün 3.295 doları görerek son 2 haftanın dibini test etti. Ardından gelen sınırlı tepki ile birlikte ons fiyatı akşam saatlerinde 3.305 dolara yöneldi. Günlük değer kaybı da %-1,90 olarak gerçekleşti.

İçeride de spot piyasada gram altın fiyatı 4.210 TL’ye kadar geriledi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı akşam saatlerinde 4.210 – 4260 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

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PETROL 68 DOLARA GERİLEDİ

İsrail-İran savaşının ilk günlerinde Hürmüz Boğazının kapanma ihtimaline kadar her riski göze alan piyasalarda, petrol fiyatları da 80 doları sınırına kadar yükselmişti. İran’ın ABD’ye karşı zayıf misillemesi, ateşkes kararı ve Hürmüz’ün kapanma ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından hızla gerileyen Brent petrol fiyatı da sadece bugün %3,25 değer kaybetti ve 68,00 dolara geri döndü.

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BİST 100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise bugün %3,36 primle 9.448 puandan kapanış yaptı. İthalatçı bir ülke olarak petrol fiyatlarındaki sert düşüş Türkiye’nin cari denge ve enflasyon gibi makroekonomik dengeleri için pozitif karşılanırken, TCMB’nin gelecek ayki PPK toplantısında faiz indirimi beklentisinin kuvvetlenmesi de borsada alımları destekledi.

HAVACILIK HİSSELERİNDE COŞKU

Bankacılık Endeksinde günlük yükseliş %4,50’yi bulurken, Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yollarının ağırlıklı olarak yer aldığı Ulaştırma Endeksi %8 gibi oldukça ciddi bir prime imza attı. Petroldeki düşüş, uçuşlarda iptal ihtimalinin ortadan kalkması ve turizmde canlanma beklentisi, bir süredir baskı altına kalan havacılık hisselerine doping oldu.