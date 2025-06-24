Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! İşte benzin ve motorinde son durum
Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim geldi. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı ucuzladı. İşte detaylar...
İsrail-İran savaşıyla yükselen petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Brent petrolde 10 dolardan fazla yükseliş sonrası akaryakıta 9 günde 5 kez zam geldi.
ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi.
MOTORİNE İNDİRİM
Akaryakıttaki seri zamların ardından rüzgar tersine döndü. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzladı.
23 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|51,51
|53,09
|25,09
|İstanbul Anadolu
|51,36
|52,97
|24,49
|Ankara
|52,18
|53,92
|24,99
|İzmir
|52,51
|54,27
|24,94
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.