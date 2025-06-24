Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! İşte benzin ve motorinde son durum

Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim geldi. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı ucuzladı. İşte detaylar...

İsrail-İran savaşıyla yükselen petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Brent petrolde 10 dolardan fazla yükseliş sonrası akaryakıta 9 günde 5 kez zam geldi.

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ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi.

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıttaki seri zamların ardından rüzgar tersine döndü. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzladı.

23 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,51 53,09 25,09 İstanbul Anadolu 51,36 52,97 24,49 Ankara 52,18 53,92 24,99 İzmir 52,51 54,27 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.