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Haberler > Ekonomi > Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! İşte benzin ve motorinde son durum

Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! İşte benzin ve motorinde son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim geldi. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı ucuzladı. İşte detaylar...

İsrail-İran savaşıyla yükselen petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Brent petrolde 10 dolardan fazla yükseliş sonrası akaryakıta 9 günde 5 kez zam geldi. 

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi. 

Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! İşte benzin ve motorinde son durum - 1. Resim

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıttaki seri zamların ardından rüzgar tersine döndü. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzladı. 

Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! İşte benzin ve motorinde son durum - 2. Resim

23 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,5153,0925,09
İstanbul Anadolu51,3652,9724,49
Ankara52,1853,9224,99
İzmir52,5154,2724,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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