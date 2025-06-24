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949 liraya uçak bileti! THY'den yeni kampanya

Kaynak: Anadolu Ajansı
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THY, Kampanya, Uçak Bileti, Seyahat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi THY, yeni bir kampanyaya imza attı. Buna göre, yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletler satışa sunuldu. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası başlattı. 

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için tek yön 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.

Yolcular, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamada geçerli kampanyayla ilgili bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşabilecek.

AJET DE İNDİRİM YAPMIŞTI

AJet de bazı yurt dışı hatlarda çocuklu ailelere yüzde 30'a varan indirim kampanyası başlattı. 

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuk için yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı ve Türkiye varışlı, Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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