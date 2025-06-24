50 liraya koşuyor! Euro tarihi rekor kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 09:15 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 09:23 - Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından petrolde sert düşüş olurken, euro da ise sert yükseliş oldu. Güne hızlı bir yükselişle başlayan euro, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığını duyurmasının ardından euroda dikkat çeken bir yükseliş oldu. İlgili Haber Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! İşte benzin ve motorinde son durum EURO REKOR KIRDI Dün 45,54 ile 45,94 arasında dalgalanan euro kuru, günü 45,88 seviyesinde kapatmıştı. Yeni güne hızlı yükselişle başlayan euro 46,10 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. DOLAR VE EURODA SON DURUM Saat 09.15 itibarıyla Euro 46,04'ten, dolar ise 39,64'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının gram fiyatı ise 4.241 liradan işlem görüyor. PETROL SERT DÜŞTÜ Orta Doğu'da ateşkes iyimserlikleri ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmamasının ardından petrol fiyatları sert düştü. Dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,5 düşüşle 69,5 dolara geriledi. Yeni işlem gününde de düşüşünü sürdüren Brent petrol yüzde 1 azalışla 68,7 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,4 değer kaybıyla 66,3 dolardan satılıyor. ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE POZİTİF BAŞLADI Tahvil piyasalarında ise alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4 baz puan azalışla yüzde 4,34 seviyesine inmesinin ardında yeni günde yatay seyrediyor. Dün New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,89 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin