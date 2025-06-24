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50 liraya koşuyor! Euro tarihi rekor kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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50 liraya koşuyor! Euro tarihi rekor kırdı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından petrolde sert düşüş olurken, euro da ise sert yükseliş oldu. Güne hızlı bir yükselişle başlayan euro, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığını duyurmasının ardından euroda dikkat çeken bir yükseliş oldu.

EURO REKOR KIRDI

Dün 45,54 ile 45,94 arasında dalgalanan euro kuru, günü 45,88 seviyesinde kapatmıştı. Yeni güne hızlı yükselişle başlayan euro 46,10 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

Saat 09.15 itibarıyla Euro 46,04'ten, dolar ise 39,64'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının gram fiyatı ise 4.241 liradan işlem görüyor.

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PETROL SERT DÜŞTÜ

Orta Doğu'da ateşkes iyimserlikleri ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmamasının ardından petrol fiyatları sert düştü. Dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,5 düşüşle 69,5 dolara geriledi. Yeni işlem gününde de düşüşünü sürdüren Brent petrol yüzde 1 azalışla 68,7 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,4 değer kaybıyla 66,3 dolardan satılıyor.

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ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE POZİTİF BAŞLADI

Tahvil piyasalarında ise alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4 baz puan azalışla yüzde 4,34 seviyesine inmesinin ardında yeni günde yatay seyrediyor.

Dün New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,89 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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