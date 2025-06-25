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Haberler > Ekonomi > Altından fazla kazandıracak! İslam Memiş "2025 sonu onun dönemi olacak" diye uyardı 

Altından fazla kazandıracak! İslam Memiş "2025 sonu onun dönemi olacak" diye uyardı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekonomist İslam Memiş, piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Memiş, 2025'in ikinci yarısında altından daha fazla kazandıracak yatırım aracının adını verdi. Memiş, "Yıl sonu daha çok onun konuşulacağı bir dönem olacak." dedi. 

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Yasemin Bozkurt'un sorularını cevaplayan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. 

Altından fazla kazandıracak! İslam Memiş "2025 sonu onun dönemi olacak" diye uyardı  - 1. Resim

ALTIN BEKLENTİLERİ 

Altın fiyatlarına yönelik beklentilerinde bir güncelleme olmadığını belirten Memiş, "1 Ocak tarihinde ne konuşmuşsam aynı noktadayım. Gram altında 4.500 lira, ons altında 3.500 dolar beklentim devam ediyor. Ons altında bu seviyeler zaten görüldü. Eylül itibarıyla jeopolitik gerilim tarafından bir hareketlenme bekliyorum. Ondan sonra ons altında 3.500 doların üzerine zorlarsa gram altında kademeli olarak 4.600-4.700 gibi artmasını bekliyorum. Ama yılın ilk yarısındaki gibi bir hızlı yükseliş olmayacak." dedi.

Altından fazla kazandıracak! İslam Memiş "2025 sonu onun dönemi olacak" diye uyardı  - 2. Resim

"GÜMÜŞÜN YILDIZI PARLAYACAK" 

Yılın ikinci yarısında gümüşün parlayacağını belirten Memiş, "Yılın ilk yarısında gümüş baskılandı. Yılın ikinci yarısında gümüşün yıldızı altına kıyasla daha fazla parlayacak. Yıl sonu daha çok gümüşün konuşulacağın bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Altından fazla kazandıracak! İslam Memiş "2025 sonu onun dönemi olacak" diye uyardı  - 3. Resim

"İKİNCİ YARIDA AŞAĞI ÇEKECEKLER" 

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Euro yılın ilk yarısında büyük bir getiri sağlamıştı. Oradan bir geri dönüş olacak. Kripto para baskılandı. Eylül ayı gibi kripto da hareketlenme bekliyorum. Borsada ilk yarısında neye yol verdilerse ikinci yarıda onu aşağıya çekecekler diye düşünüyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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